Mancini zamieril do šatne počas rozstrelu: Myslel som si, že je koniec

Dauhá 31. januára (TASR) - Taliansky futbalový tréner Roberto Mancini sa ospravedlnil za predčasný odchod do kabín počas jedenástkového rozstrelu v utorňajšom osemfinále Ázijského pohára medzi jeho Saudskou Arábiou a Kórejskou republikou. Päťdesiatdeväťročný kouč zamieril do šatne po tom, čo Abdulrahman Ghareeb ako druhý hráč Saudskej Arábie nepremenil svoj pokus.



Útočník Hwang Hi-čchan následne rozhodol o postupe Juhokórejčanov (1:1, 4:2 v rozstrele z 11 m). "Ospravedlňujem sa, myslel som si, že je koniec. Nechcel som nikoho zneuctiť," citovala agentúra AFP bývalého kormidelníka talianskej reprezentácie, s ktorou získal v roku 2021 titul majstra Európy.



Prezident saudskoarabskej federácie Yasser Al-Misehal uviedol, že Manciniho odchod bol neprijateľný. "Budeme s ním diskutovať o tom, prečo sa to stalo. Má právo vysvetliť svoj pohľad na vec a potom rozhodneme o vhodných opatreniach," povedal šéf futbalu v Saudskej Arábii. Mancini vedie Saudov od augusta minulého roka, keď popísal zmluvu do roku 2027.