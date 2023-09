Manciniho čaká premiéra na lavičke Saudov, Nemci o zlepšenie renomé

prípravné zápasy:



STREDA 6. septembra:



20.00 Malta - Gibraltár







ŠTVRTOK 7. septembra:



18.00 Bulharsko - Irán



19.00 Nórsko - Jordánsko



20.30 Rakúsko - Moldavsko



20.45 Wales - Kórejská republika







PIATOK 8. septembra:



21.00 Saudská Arábia - Kostarika







SOBOTA 9. septembra:



20.45 Nemecko - Japonsko



23.30 USA - Uzbekistan







NEDEĽA 10. septembra:



4.00 Mexiko - Austrália



18.00 Maďarsko - Česko







UTOROK 12. septembra:



13.35 Čína - Sýria



14.20 Japonsko - Turecko



17.00 Egypt - Tunisko



17.15 Katar - Rusko



18.00 JAR - DR Kongo



18.00 Kostarika - SAE



18.00 Azerbajdžan - Jordánsko



18.00 Ghana - Libéria



18.30 Kórejská republika - Saudská Arábia



20.30 Maroko - Burkina Faso



20.45 Škótsko - Anglicko



21.00 Nemecko - Francúzsko



21.00 Pobrežie Slonoviny - Mali



21.00 Senegal - Alžírsko







STREDA 13. septembra:



1.30 Mexiko - Uzbekistan



2.30 USA - Omán

Bratislava 6. septembra (TASR) - Talian Roberto Mancini zažije premiéru vo funkcii kormidelníka futbalovej reprezentácie Saudskej Arábie v piatok 8. septembra v anglickom Newcastli, kde si jeho zverenci zmerajú sily v prípravnom stretnutí s Kostarikou. Mancini prevzal kormidlo Saudskej Arábie len pred pár týždňami. Predtým pôsobil ako kouč talianskej reprezentácie, s ktorou triumfoval na EURO 2020.Saudská Arábia a Kostarika štartovali koncom minulého roka na MS. Saudi v Katare šokovali futbalový svet víťazstvom 2:1 nad neskorším šampiónom Argentínou, lenže na postup zo skupinovej fázy im tento senzačný výsledok napokon nestačil. Rovnako tri body získali na šampionáte aj hráči Kostariky, ktorí v konkurencii Japonska, Španielska a Nemecka obsadili v základnej E-skupine poslednú priečku.Nemecko ako organizátor ME 2024 neúčinkuje v kvalifikácii a septembrový asociačný termín využije na odohratie prípravných zápasov s Japonskom (9. septembra) a Francúzskom (12. septembra). Nemci nevyhrali už štyri stretnutia po sebe, naposledy sa im v marci podarilo zdolať Peru 2:0. Prehry s Poľskom a Kolumbiou dostali hráčov pod ešte väčší tlak. Tomu čelia od neúspechu na MS, na ktorých Nemci nepostúpili zo základnej skupiny do osemfinále.V nedeľu 10. septembra si voľno v kvalifikácii spestria prípravným zápasom futbalisti Maďarska a Česka. O dva dni neskôr je na programe ostrovné derby medzi Škótskom a Anglickom, ktoré je súčasť 150. výročia prvého vzájomného súboja týchto tímov. Anglicko a Škótsko sú lídri svojich kvalifikačných skupín s plným počtom 12 bodov a so solídnymi vyhliadkami kvalifikovať sa na budúcoročné ME v Nemecku.