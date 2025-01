ManCity aj Liverpool s remízami, Guardiola: Sme smutní

Londýn 15. januára (TASR) - Víťazná šnúra futbalistov Manchestru City dlho nevydržala. Po troch stopercentných zápasoch remizovali v Premier League na pôde Brentfordu 2:2 a tréner Pep Guradiola hovoril o nevyužitých príležitostiach. V utorok zakopol aj líder tabuľky Liverpool, ktorý si z Nottinghamu odniesol bod po remíze 1:1.



Citizens triumfovali v predošlých dvoch ligových stretnutiach s Leicesterom (2:0) a West Hamom (4:1) i v dueli Pohára FA proti štvrtoligovému Salfordu (8:0). K zisku troch bodov mali namierené aj na trávniku londýnskeho tímu, no v závere prišli o dvojgólový náskok. Po dvoch zásahoch Phila Fodena znížil Yoane Wissa a bod pre Brentford zachránil v nadstavenom čase kapitán Christian Nörgaard. "Stalo sa. Inokedy sme rázni, dnes nie. Vytvorili sme si veľa príležitostí, ale nedotiahli sme ich do konca. Samozrejme, sme smutní, pretože sme boli blízko k víťazstvu, ale nevyhrali sme," uviedol Guardiola pre klubový web.



Španielsky kouč však netvrdil, že to bola vo výsledku chyba jeho zverencov. "Vôbec sa nesťažujem na hráčov, ide o to, ako sa môžeme zlepšiť. Savinho, Phil, Matheus, Erling majú neuveriteľné tempo. Pre hráčov nie je ľahké sa správne rozhodovať v každom momente, keď hrajú v takom tempe. Zlepší sa to. S výkonom som neuveriteľne spokojný," dodal Guardiola. Podľa Fodena malo City v závere problém s fyzičkou. "Posledných 20 minút sme vyzerali unavene. Bol som spokojný s výkonom, až kým sme neviedli 1:0. Potom to bolo trochu sklamanie, nechali sme našu formu poklesnúť. Strácanie ľahkých lôpt je niečo, z čoho sa treba poučiť," povedal 24-ročný krídelník. Obhajcom titulu patrí v tabuľke šiesta priečka, na vedúci Liverpool majú 12-bodové manko.



"The Reds" remizovali v druhom ligovom zápase za sebou. V súboji s druhým Nottinghamom výrazne dominovali, no od 8. minúty prehrávali 0:1. Vyrovnávajúci gól vsietil po hodine hry striedajúci Diogo Jota. "Dnes som si nemohol želať viac. Keď hráte na ihrisku tohto tímu, ktorý je v takej dobrej forme, takmer v každom zápase majú protiútok za protiútokom. Za 98 minút absolútnej dominancie sme ich pustili iba do jedného protiútoku. Nanešťastie pre nás, lopta skončila v sieti," opísal svoje dojmy tréner Arne Slot.



Jota skóroval len 30 sekúnd po tom, ako prišiel z lavičky náhradníkov. "Samozrejme, rád dávam góly. Dnes som skóroval po prvom dotyku s loptou a tímu to dalo momentum. Mal som ešte dve šance a myslím, že som nám mohol zaistiť tri body. Nanešťastie sa to nepodarilo," konštatoval portugalský útočník. Nottingham, ktorý v utorok ukončil šesťzápasovú sériu víťazstiev, stráca na Liverpool šesť bodov. "Nemyslím si, že sú tak vysoko vďaka šťastiu. Pre každý tím je veľmi ťažké hrať proti nim. Ak budú mať k dispozícii stále tých istých hráčov, nevidím dôvod, aby prišli o veľa bodov," uviedol na adresu súpera Slot.



Veľkú zásluhu na deľbe bodov má brankár Forest Matz Sels, ktorý mužstvo podržal niekoľkými ukážkovými zákrokmi. "Pred sezónou sme sa potrebovali čo najrýchlejšie dostať na métu 40 bodov. Po 17 zápasoch ich máme 41, takže môžeme pomýšľať na trochu vyššie umiestnenie," povedal Belgičan. Štyridsať bodov je zvyčajne hranica, ktorá stačí na udržanie sa v najvyššej anglickej súťaži, pripomenula agentúra AP. Nottingham sa v minulej sezóne umiestnil na 17. priečke, len jednu pozíciu nad pásmom zostupu.