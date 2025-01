ManCity angažoval 18-ročného obrancu McFarlenea zo sesterského NY City

Manchester 27. januára (TASR) - Manchester City angažoval 18-ročného anglického futbalistu Christiana McFarlanea. Mládežnícky reprezentant "Albionu" prišiel do tímu sériového šampióna Premier League zo sesterského klubu FC New York City, ktorý pôsobí v zámorskej Major League Soccer (MLS).



McFarlane pôsobil v New Yorku od svojich 11 rokov, pričom najskôr prešiel jeho mládežníckymi kategóriami a vlani debutoval za A-tíme. "Viem, že tento krok bude kľúčový pre môj rozvoj. Som pripravený prijať túto výzvu a čo najlepšie využiť ponúknutú príležitosť," uviedol McFarlane vo vyhlásení svojho už bývalého zamestnávateľa. Podľa agentúry AP zatiaľ City prestup nepotvrdilo a obe strany nezverejnili prestupovú čiastku.



Káder trénera Pepa Guardiolu už počas zimného prestupového obdobia doplnili egyptský krídelník Omar Marmoush, uzbecký obranca Abdukodir Chusanov či Brazílčan Vitor Reis.