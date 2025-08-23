< sekcia Šport
ManCity doma nezvládlo prvý polčas a prehralo s Tottenhamom
Autor TASR,aktualizované
Londýn 23. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City nezvládli svoj úvodný domáci zápas v rámci anglickej Premier League. V sobotnom stretnutí 2. kola proti Tottenhamu Hotspur prehrali 0:2, oba góly strelili Londýnčania ešte v prvom polčase. Svoj druhý presný zásah v prebiehajúcom ročníku pridal Brennan Johnson a v debute v základnej zostave „kohútov“ sa presadil stredopoliar Joao Palhinha.
Skóre stretnutia otvoril krídelník Johnson v 35. minúte. Reprezentant Walesu sa ocitol zoči-voči brankárovi Jamesovi Traffordovi po prízemnom centri Brazílčana Richarlisona, ktorý využil vysoké postavenie obrany Cityzens. Svoj prvý štart pod vedením Thomasa Franka okorenil gólom na 2:0 v nadstavenom čase prvého polčasu Palhinha.
Premier League - 2. kolo:
Manchester City - Tottenham Hotspur 0:2 (0:2)
Góly: 35. Johnson, 45+2. Palhinha
