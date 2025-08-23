Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. august 2025Meniny má Filip
< sekcia Šport

ManCity doma nezvládlo prvý polčas a prehralo s Tottenhamom

.
Futbalista Manchestru City Rayan Ait-Nouri (vľavo) a hráč Tottenhamu Mohammed Kudus bojujú o loptu v zápase 2. kola anglickej Premier League Manchester City - Tottenham Hotspur v Manchestri v sobotu 23. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Skóre stretnutia otvoril krídelník Johnson v 35. minúte.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 23. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City nezvládli svoj úvodný domáci zápas v rámci anglickej Premier League. V sobotnom stretnutí 2. kola proti Tottenhamu Hotspur prehrali 0:2, oba góly strelili Londýnčania ešte v prvom polčase. Svoj druhý presný zásah v prebiehajúcom ročníku pridal Brennan Johnson a v debute v základnej zostave „kohútov“ sa presadil stredopoliar Joao Palhinha.

Skóre stretnutia otvoril krídelník Johnson v 35. minúte. Reprezentant Walesu sa ocitol zoči-voči brankárovi Jamesovi Traffordovi po prízemnom centri Brazílčana Richarlisona, ktorý využil vysoké postavenie obrany Cityzens. Svoj prvý štart pod vedením Thomasa Franka okorenil gólom na 2:0 v nadstavenom čase prvého polčasu Palhinha.

Premier League - 2. kolo:

Manchester City - Tottenham Hotspur 0:2 (0:2)

Góly: 35. Johnson, 45+2. Palhinha
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb