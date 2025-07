ManCity skompletizoval návrat brankára Trafforda z Burnley

Manchester 29. júla (TASR) – Anglický futbalový klub Manchester City skompletizoval návrat brankára Jamesa Trafforda z Burnley. Klub zaplatil za 22-ročného reprezentanta 31 miliónov libier. City tak predbehol Newcastle United, keď aktivoval klauzulu o predkupnom práve, ktorá bola súčasťou predchádzajúcej dohody pri Traffordovom prestupe do Burnley v roku 2023.



Trafford prišiel do akadémie City ako 12-ročný a najnovšie podpísal s tímom päťročný kontrakt. „Návrat do City je pre mňa i moju rodinu momentom výnimočnosti a hrdosti. Vždy som sníval, že sa sme jedného dňa budem môcť vrátiť. Toto miesto volám domovom,“ uviedol brankár podľa agentúry AP. Jeho návrat môže znamenať odchod nemeckého brankára Stefana Ortegu, ktorý by mohol hľadať klub, kde bude pravidelne chytať. City má však aj naďalej záujem udržať si brazílsku jednotku Edersona, ktorého meno sa objavilo v prestupových špekuláciách. Počas svojho prvého pôsobenia v City neodchytal Trafford ani jeden zápas za A-tím, no zbieral skúsenosti na hosťovaniach v Accrington Stanley a Boltone. V lete 2023 ho po postupe do Premier League získalo Burnley, ktoré viedol bývalý kapitán City Vincent Kompany. V závere sezóny však prišiel o post jednotky a klub napokon zostúpil do Championship.



Napriek tomu bol Trafford v marci 2024 povolaný do anglickej seniorskej reprezentácie trénerom Garethom Southgateom. Figuroval aj v predbežnej nominácii na EURO 2024, no do konečného výberu sa nedostal. Následne bol súčasťou oboch prvých nominácií nového reprezentačného trénera Thomasa Tuchela a stále čaká na reprezentačný debut.



V predchádzajúcej sezóne pomohol Trafford Burnley, vedenému Scottom Parkerom, k postupu z Championship. V 45 zápasoch inkasoval len 16 gólov a výrazne sa blysol najmä v stretnutí proti Sunderlandu, v ktorom chytil dve penalty. Jeho odchod z Turf Moor je pre Burnley citeľnou stratou, najmä po tom, čo klub opustil aj obranca CJ Egan-Riley, ktorý prestúpil zadarmo do Marseille.



„James je už teraz jedným z najúspešnejších mladých brankárov v anglickom futbale a sme radi, že ho môžeme privítať späť v Manchestri City. Má všetky atribúty, ktoré sa vyžadujú od brankára elitnej úrovne,“ povedal Hugo Viana, šéf futbalovej sekcie City. Klub ho podpísal ako šiesteho hráča toto leto, okrem neho posilnili tím trénera Pepa Guardiolu ďalší gólman Marcus Bettinelli, ľavý obranca Rayan Ait-Nouri, stredopoliari Tijjani Reijnders a Sverre Nypan i krídelník Rayan Cherki.