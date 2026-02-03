Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ManCity stiahol z hosťovania v Middlesbrough nórskeho mladíka Nypana

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nypan bol v Middlesbrough spoluhráč slovenského útočníka Davida Strelca.

Manchester 2. februára (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City stiahol späť do svojho kádra Nóra Sverreho Nypana z hosťovania v druholigovom FC Middlesbrough. Devätnásťročný mladík posilnil mužstvo Pepa Guardiolu v lete minulého roka za 15 miliónov eur z nórskeho Rosenborgu Trondheim.

Nypan bol v Middlesbrough spoluhráč slovenského útočníka Davida Strelca. V prebiehajúcom ročníku Championship odohral 20 zápasov. Na Etihad Stadium bude nosiť dres s číslom 41 a bude súčasťou kádra A-tímu. Klub naopak opustil stredopoliar Kalvin Phillips, ktorý do hry nezasiahol ani raz a zvyšok sezóny strávi na hosťovaní v Sheffielde United.
