< sekcia Šport
ManCity stiahol z hosťovania v Middlesbrough nórskeho mladíka Nypana
Nypan bol v Middlesbrough spoluhráč slovenského útočníka Davida Strelca.
Autor TASR
Manchester 2. februára (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City stiahol späť do svojho kádra Nóra Sverreho Nypana z hosťovania v druholigovom FC Middlesbrough. Devätnásťročný mladík posilnil mužstvo Pepa Guardiolu v lete minulého roka za 15 miliónov eur z nórskeho Rosenborgu Trondheim.
Nypan bol v Middlesbrough spoluhráč slovenského útočníka Davida Strelca. V prebiehajúcom ročníku Championship odohral 20 zápasov. Na Etihad Stadium bude nosiť dres s číslom 41 a bude súčasťou kádra A-tímu. Klub naopak opustil stredopoliar Kalvin Phillips, ktorý do hry nezasiahol ani raz a zvyšok sezóny strávi na hosťovaní v Sheffielde United.
Nypan bol v Middlesbrough spoluhráč slovenského útočníka Davida Strelca. V prebiehajúcom ročníku Championship odohral 20 zápasov. Na Etihad Stadium bude nosiť dres s číslom 41 a bude súčasťou kádra A-tímu. Klub naopak opustil stredopoliar Kalvin Phillips, ktorý do hry nezasiahol ani raz a zvyšok sezóny strávi na hosťovaní v Sheffielde United.