ManCity zdolal Arsenal a na lídra stráca už len tri body
Ak v stredu vyhrajú na trávniku predposledného Burnley, bodovo sa Arsenalu vyrovnajú.
Londýn 19. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v nedeľnom kľúčovom dueli anglickej Premier League nad Arsenalom Londýn 2:1. Na lídra súťaže strácajú z druhej priečky už len tri body a navyše majú zápas k dobru. Ak v stredu vyhrajú na trávniku predposledného Burnley, bodovo sa Arsenalu vyrovnajú. Do konca sezóny zostáva ešte päť kôl.
Duel sa hral od začiatku vo vysokom tempe a bolo cítiť, že oba tímy chcú zvíťaziť. Skóre otvorili v 16. minúte domáci po individuálnej akcii Rayana Cherkiho. Ten prešiel v pokutovom území cez stopéra Gabriela a loptu poslal pomedzi nohy brániaceho Williama Salibu ku vzdialenejšej žrdi. Radosť na Etihade však dlho netrvala, do dvoch minút si totiž brankár Gianluigi Donnarumma nepostrážil rozohrávku po autovom vhadzovaní a Talianov odkop stečoval medzi tri žrde napádajúci Kai Havertz.
Na začiatku druhého polčasu mohol City poslať do vedenia Erling Haaland, ale z hranice malého „vápna“ trafil žrď. Domáci boli aktívnejší, až kým po hodine hry neprišli tri veľké šance Arsenalu. Donnarumma najskôr vytiahol dva výborné zákroky po strelách Havertza a Gabriela Martinelliho, krátko nato trafil konštrukciu brány Eberechi Eze po parádnej „obaľovačke“ spoza šestnástky. Aktivitu však naopak zúročili domáci, keď sa po tímovej akcii presadil Haaland a zvnútra šestnástky strelil víťazný gól na 2:1. „Kanonieri“ sa ešte dostali do príležitostí, hlavičkou trafil žrď Gabriel a z dobrej šance minul bránu Havertz, ale skóre sa už nezmenilo.
V ďalšom dueli Liverpool zvíťazil na trávniku svojho mestského rivala FC Everton 2:1. „The Reds“ poslal v prvom polčase do vedenia Mohamed Salah a po zásahu Beta to dlho vyzeralo na deľbu bodov, no v 10. minúte nadstaveného času rozhodol o triumfe Liverpoolu kapitán Virgil van Dijk. Everton mohol viesť od 27. minúty, zásah Ilimana Ndiayeho však neplatil pre ofsajd. Do vedenia šiel naopak Liverpool, keď Salah využil skvelú krížnu prihrávku Codyho Gakpa. Pre 33-ročného Egypťana to bolo posledné „Merseyside derby“, na konci sezóny sa s Anfieldom rozlúči po deviatich rokoch. Tri body pre zverencov trénera Arneho Slota napokon hlavičkou získal obranca van Dijk, Liverpool zostal v tabuľke na piatej priečke za Aston Villou.
Mužstvo z Birminghamu si upevnilo pozíciu na štvrtom mieste, keď zvíťazilo nad Sunderlandom 4:3. Po dvoch zásahoch Ollieho Watkinsa a góle Morgana Rogersa viedlo 3:1 a hoci sa v závere presadili Trai Hume s Wilsonom Isidorom, plný bodový zisk zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu striedajúci Tammy Abraham. V 9. minúte zaznamenal v drese Sunderlandu premiérový zásah v najvyššej anglickej súťaži 18-ročný ofenzívny stredopoliar Christopher Rigg.
V nedeľu bol v akcii aj slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorého Burnley bojuje o zotrvanie v Premier League. V Nottinghame viedlo po góle Ziana Flemminga, v druhom polčase sa však hetrikom blysol domáci stredopoliar Morgan Gibbs-White a triumf Forest 4:1 spečatil v nadstavení Igor Jesus. Burnley nezvíťazilo už v siedmom ligovom dueli za sebou a v tabuľke mu naďalej patrí predposledná 19. priečka.
Premier League - 33. kolo:
Duel sa hral od začiatku vo vysokom tempe a bolo cítiť, že oba tímy chcú zvíťaziť. Skóre otvorili v 16. minúte domáci po individuálnej akcii Rayana Cherkiho. Ten prešiel v pokutovom území cez stopéra Gabriela a loptu poslal pomedzi nohy brániaceho Williama Salibu ku vzdialenejšej žrdi. Radosť na Etihade však dlho netrvala, do dvoch minút si totiž brankár Gianluigi Donnarumma nepostrážil rozohrávku po autovom vhadzovaní a Talianov odkop stečoval medzi tri žrde napádajúci Kai Havertz.
Na začiatku druhého polčasu mohol City poslať do vedenia Erling Haaland, ale z hranice malého „vápna“ trafil žrď. Domáci boli aktívnejší, až kým po hodine hry neprišli tri veľké šance Arsenalu. Donnarumma najskôr vytiahol dva výborné zákroky po strelách Havertza a Gabriela Martinelliho, krátko nato trafil konštrukciu brány Eberechi Eze po parádnej „obaľovačke“ spoza šestnástky. Aktivitu však naopak zúročili domáci, keď sa po tímovej akcii presadil Haaland a zvnútra šestnástky strelil víťazný gól na 2:1. „Kanonieri“ sa ešte dostali do príležitostí, hlavičkou trafil žrď Gabriel a z dobrej šance minul bránu Havertz, ale skóre sa už nezmenilo.
V ďalšom dueli Liverpool zvíťazil na trávniku svojho mestského rivala FC Everton 2:1. „The Reds“ poslal v prvom polčase do vedenia Mohamed Salah a po zásahu Beta to dlho vyzeralo na deľbu bodov, no v 10. minúte nadstaveného času rozhodol o triumfe Liverpoolu kapitán Virgil van Dijk. Everton mohol viesť od 27. minúty, zásah Ilimana Ndiayeho však neplatil pre ofsajd. Do vedenia šiel naopak Liverpool, keď Salah využil skvelú krížnu prihrávku Codyho Gakpa. Pre 33-ročného Egypťana to bolo posledné „Merseyside derby“, na konci sezóny sa s Anfieldom rozlúči po deviatich rokoch. Tri body pre zverencov trénera Arneho Slota napokon hlavičkou získal obranca van Dijk, Liverpool zostal v tabuľke na piatej priečke za Aston Villou.
Mužstvo z Birminghamu si upevnilo pozíciu na štvrtom mieste, keď zvíťazilo nad Sunderlandom 4:3. Po dvoch zásahoch Ollieho Watkinsa a góle Morgana Rogersa viedlo 3:1 a hoci sa v závere presadili Trai Hume s Wilsonom Isidorom, plný bodový zisk zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu striedajúci Tammy Abraham. V 9. minúte zaznamenal v drese Sunderlandu premiérový zásah v najvyššej anglickej súťaži 18-ročný ofenzívny stredopoliar Christopher Rigg.
V nedeľu bol v akcii aj slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorého Burnley bojuje o zotrvanie v Premier League. V Nottinghame viedlo po góle Ziana Flemminga, v druhom polčase sa však hetrikom blysol domáci stredopoliar Morgan Gibbs-White a triumf Forest 4:1 spečatil v nadstavení Igor Jesus. Burnley nezvíťazilo už v siedmom ligovom dueli za sebou a v tabuľke mu naďalej patrí predposledná 19. priečka.
Premier League - 33. kolo:
Aston Villa - Sunderland AFC 4:3 (2:1)
Góly: 2. a 36. Watkins, 46. Rogers, 90.+3 Abraham - 9. Rigg, 86. Hume, 87. Isidor
Góly: 2. a 36. Watkins, 46. Rogers, 90.+3 Abraham - 9. Rigg, 86. Hume, 87. Isidor
FC Everton - FC Liverpool 1:2 (0:1)
Góly: 54. Beto - 29. Salah, 90.+10 van Dijk
Góly: 54. Beto - 29. Salah, 90.+10 van Dijk
Nottingham Forest - Burnley FC 4:1 (0:1)
Góly: 62., 69. a 77. Gibbs-White, 90.+8 Igor Jesus - 45.+2 Flemming
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
Góly: 62., 69. a 77. Gibbs-White, 90.+8 Igor Jesus - 45.+2 Flemming
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
Manchester City - FC Arsenal 2:1 (1:1)
Góly: 16. Cherki, 65. Haaland - 18. Havertz
Góly: 16. Cherki, 65. Haaland - 18. Havertz