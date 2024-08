ManCity zvládol štart na ihrisku Chelsea, Guardiola: Nečakal som to

Manchester 19. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City vstúpili do nového ligového ročníka víťazne. Sérioví šampióni Premier League zdolali v nedeľňajšom šlágri úvodného kola FC Chelsea 2:0. Autorom víťazného presného zásahu bol Erling Haaland, ktorý odohral svoj jubilejný 100. zápas v drese City. Hlavný tréner Pep Guardiola označil trojbodový zisk na pôde "The Blues" za nečakaný, keďže jeho mužstvo neabsolvovalo prípravu v kompletnom zložení.



Majstrom predošlých štyroch ligových sezón chýbalo v doterajšom priebehu kvarteto finalistov z majstrovstiev Európy. Späť k tímu sa pred úvodným ligovým kolom pripojili Phil Foden, John Stones a Kyle Walker, ktorí začali na lavičke náhradníkov, pričom Španiel Rodri sa ešte zotavuje zo zranenia. Dlhší čas na oddych mali aj Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ruben Dias či Manuel Akanji, ktorí si takisto zahrali vyraďovaciu fázu ME. "Naozaj som to nečakal. Viem, čo títo chlapci dokážu, ale bol to prvý deň a k tomu nedostatok tréningov. Mali sme iba dva alebo tri dni na prípravu, no vyriešili sme to väčším nasadením. Ani si neviete predstaviť, akú mám česť a šťastie, že môžem prežiť tieto momenty s týmto neuveriteľným tímom," uviedol Pep Guardiola, ktorý začal na lavičke Citizens svoju deviatu sezónu.



Jednou z mála hviezd, ktoré absolvovali kompletnú predsezónnu prípravu bol nórsky kanonier Erling Haaland. Najlepší strelec uplynulých dvoch ročníkov PL potreboval na prvý presný zásah iba 18 minút. Pri svojom jubilejnom 100. vystúpení v drese City zaznamenal 91. gól. "Mám pocit, že sa v tejto sezóne cíti lepšie ako v minulej, v ktorej sa mi zdal unavený. Teraz sa cíti dobre. Má čísla Messiho a Ronalda, z tohto hľadiska je na ich úrovni. Streliť 91 gólov v 100 dueloch je neuveriteľné," povedal Guardiola na adresu 24-ročného Nóra.



Nevydarený súťažný debut na lavičke "The Blues" zaznamenal nový kouč Enzo Maresca. Jeho mužstvo malo šance na vyrovnanie, ale tri strelecké pokusy do priestoru bránky sa gólom neskončili. Odpor Chelsea definitívne zlomil až v 84. minúte presný zásah Matea Kovačiča na 2:0. "Myslím si, že väčšinu zápasu sme veľmi dobre konkurovali City. Boli sme vyrovnaným, ak nie lepším tímom. Výkon tam bol, ale nevyužili sme šance," zhodnotil svoju premiéru na lavičke 44-ročný Talian, ktorého čaká neľahká úloha sformovať klub zo Stamford Bridge. V kádri má 43 hráčov, pričom spolu s hráčmi na hosťovaní je ich viac ako 50. Na šírku súpisky doplatil aj krídelník Raheem Sterling, ktorý vyjadril svoje znepokojenie z vynechania zo zápasového kádra. "Tréneri musia prijať rozhodnutia, ktoré sa ľuďom a hráčom nepáčia, to je normálne. Je to však len technické rozhodnutie, nič viac. Uvidíme v najbližších dňoch," uviedol Maresca k absencii Sterlinga, okrem neho sa na zápasovú súpisku nedostal ani obranca Ben Chilwell. Ten je na odchode z klubu, rovnako ako aj dvojica Romelu Lukaku a Conor Gallagher.



Maresca zaskočil aj rozhodnutím pri neúčasti Reeca Jamesa zveriť kapitánsku pásku Enzovi Fernandezovi. Argentínsky stredopoliar sa negatívne zviditeľnil na Copa America, keď spieval rasistický chorál a pieseň obsahovala homofóbne nadávky na adresu francúzskeho národného tímu, za čo sa neskôr ospravedlnil. "Dôvod je ten, že vidím, ako hráči uznávajú jeho autoritu. Neviem ako vy, ale ja som v minulosti urobil chyby a uznal som si ich. Myslím si, že ak urobíte chybu a uznáte ju, nemôžete byť potrestaní celý život," zdôraznil Maresca.