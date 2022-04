Mandous daroval Feyenoordu postup: Prehru beriem na seba

Praha 15. apríla (TASR) - Futbalisti Slavie Praha vo štvrtok nevyužili výhodu domáceho prostredia a vo štvrťfinálovej odvete Európskej konferenčnej ligy (EKL) podľahli Feyenoordu Rotterdam 1:3. "Zošívaní" tak skončili v pohárovej Európe a smoliarom stretnutia bol domáci brankár Aleš Mandous. Ten hosťujúcemu Cyrielovi Desserovi po veľkej chybe "daroval" gól na 2:1.



Slavia v zostave so slovenským útočníkom Ivanom Schranzom v prvom dueli remizovala s holandským súperom 3:3 a mala sľubnú pozíciu na prienik medzi elitné kvarteto súťaže. V Edene sa však o expresný otvárací gól postaral už v 2. minúte Dessers, na čo ešte pred uplynutím štvrťhodiny hry dokázal odpovedať Ibrahim Traore.



Kiks Mandousa prišiel v 59. minúte, keď ho spoluhráči zapojili do rozohrávky. Brankárovi, ktorý vo zvyšku duelu predvádzal kvalitný výkon, lopta pri spracovaní odskočila smerom k nigérijskému hráčovi, ktorý jeho chybu nekompromisne potrestal. "Pôvodne som chcel otočiť hru, no zbadal som, že je tam aj útočník, tak som sa rozhodol nahrávať inak. Stretli sa mi myšlienky a potom som sa ešte kopol do nohy. Všetko bolo zle, prehru beriem na seba," nešetril sebakritikou po zápase nešťastný brankár pre české médiá. Hosťom sa podarilo ustáť tlak, z brejku navyše o 20 minút neskôr zvýšili na 3:1. Prehru domácich zavŕšila v nadstavenom čase červená karta pre Tarasa Kacharabu.



Tréneri pražskej Slavie dlhodobo hovoria o vyrovnanosti a kvalite svojej brankárskej dvojice. Ondřej Kolář a Mandous sa však pomerne často dopúšťajú chýb - prvý z dvojice menovaných pustil do siete ľahký gól práve v Rotterdame a predtým hrubo chyboval v predkole Ligy majstrov v Budapešti. Mandous zasa inkasoval štyrikrát v odvete osemfinále EKL proti rakúskemu LASK Linz. "Chyby sa stávajú a musíme to hodiť za hlavu," skonštatoval pre ČT Schranz, ktorý hral do 77. minúty.



"Bohužiaľ sa stalo to, čo sa stalo. Paradoxne chytal vo zvyšku zápasu skvele a potvrdil oprávnenosť svojej nominácie. Všetci sme sa s ním už rozprávali a je nám ho ľúto, pretože vieme, aký dobrý brankár to je," zastal si svojho zverenca kormidelník Jindřich Trpišovský na pozápasovej tlačovej konferencii.