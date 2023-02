Mane by mohol stihnúť marcový zápas Ligy majstrov proti PSG Paríž

Mníchov 19. februára (TASR) - Sadio Mane sa vrátil do plnohodnotného tréningového procesu v Bayerne Mníchov. Senegalský futbalista pauzoval tri mesiace pre zranenie lýtkovej kosti.



Tridsaťročný útočník by tak mohol nastúpiť na druhý zápas Ligy majstrov proti PSG Paríž, ktorý sa bude konať 8. marca.



"Už sa nachádza v plnohodnotnom tréningovom zaťažení. Samozrejme, zatiaľ nemôžeme počítať s jeho súťažným návratom. Teoreticky by mohol hrať po týždni tímovej prípravy, vzhľadom na jeho fyzickú kondíciu," opísal Maneho progres tréner Bayernu Mníchov Julian Negelsmann.



Mane sa zranil v polovici novembra v stretnutí nemeckej Bundesligy s Werderom Brémy, po ktorom sa podrobil operácii a musel vynechať MS v Katare. Informáciu priniesol klub na sociálnej sieti.