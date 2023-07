Mane je blízko prestupu z Bayernu do saudskoarabského Al-Nassr

Mníchov 28. júla (TASR) - Senegalský futbalista Sadio Mane je blízko k prestupu do saudskoarabského klubu Al-Nassr. Informovala o tom agentúra DPA odvolávajúca sa na renomovaného novinára Fabrizia Romana.



Podľa Romana chýba k skompletizovaniu prestupu 31-ročného útočníka z Bayernu Mníchov do Al-Nassr už len niekoľko detailov. Mane by sa mal pripojiť k novému tímu tento víkend, prestupová čiastka sa odhaduje na približne 35 miliónov eur.



Mane prišiel do Bayernu minulý rok z Liverpoolu. V drese Bayernu odohral 38 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 12 gólov a pridal šesť asistencií. Podľa medializovaných informácií nepatrí v očiach trénera Thomasa Tuchela medzi kľúčových hráčov tímu pre novú sezónu.