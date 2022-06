Mane je po hetriku do siete Beninu najlepší senegalský strelec

Berlín 5. júna (TASR) - Sadio Mane je po hetriku do siete Beninu najlepší strelec v histórii senegalskej futbalovej reprezentácie. Útočník FC Liverpool má po sobotňajšom dueli kvalifikácie na Africký pohár národov v Dakare na konte 32 gólov.



Prekonal tak Henriho Camaru, ktorý v drese senegalského národného tímu zaznamenal 31 presných zásahov. Mane má údajne namierené do Bayernu Mníchov. Ešte minulý týždeň to naznačil francúzsky denník L'Équipe, Tridsaťročný kanonier je v Liverpoole od roku 2016.