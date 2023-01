Mane možno stihne osemfinále Ligy majstrov proti PSG, tvrdí Nagelsmann

Berlín 12. januára (TASR) - Senegalský futbalista Sadio Mane sa možno stihne zotaviť zo zranenia nohy skôr, ako pôvodne predpokladali lekári. Tréner mníchovského Bayernu Julian Nagelsmann uviedol, že v prípade priaznivých okolností by sa 30-ročný útočník mohol vrátiť do tímu nemeckého šampióna už pre osemfinále Ligy majstrov s Parížom St. Germain.



"Sadio je dôležitý hráč. Pokiaľ všetko pôjde po masle ako doposiaľ, mohol by nám proti Parížu pomôcť. Zatiaľ s ním v prvom zápase proti PSG nepočítam, ale nie je vylúčené, že napokon stihne aj ten," uviedol Nagelsmann. Mane prišiel do Bayernu v lete z FC Liverpool, v novembri však utrpel zranenie nohy a prišiel o MS v Katare.



Prvý duel osemfinále LM je na programe 14. februára v Paríži, odveta v Mníchove sa uskutoční 8. marca.