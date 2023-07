Mane neodcestoval s Bayernom do Singapuru,čoskoro prestúpi do Al-Nassr

Tokio 30. júla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov odcestovali na predsezónnu prípravu do Singapuru bez Sadia Maneho. Senegalský útočník je blízko prestupu do saudskoarabského klubu Al-Nassr.



Mane nefiguroval na súpiske Bayernu v Tokiu, prípravný zápas proti japonskému Kawasaki Frontale sledoval z tribúny. S Al-Nassr má dohodnúť už len detaily, zdravotnú prehliadku absolvuje začiatkom budúceho týždňa. Prestupová čiastka sa odhaduje na približne 35 miliónov eur.



Senegalčan prišiel do Bayernu minulý rok z Liverpoolu. V drese Bayernu odohral 38 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 12 gólov a pridal šesť asistencií. Podľa medializovaných informácií nepatrí v očiach trénera Thomasa Tuchela medzi kľúčových hráčov tímu pre novú sezónu.



"Myslím si, že Sadio odohral veľmi dobrú prvú polovicu sezóny a mal dobrú štatistiku. Nebola to len jeho chyba, že nám niektoré veci v druhej polovici sezóny nevyšli. Keď prídete ako veľká hviezda, musíte počúvať veľa kritiky, niektorá je oprávnená, iná neoprávnená," uviedol Maneho spoluhráč z Mníchova Joshua Kimmich. Informácie priniesla agentúra DPA.