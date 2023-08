Mane podpísal 4-ročný kontrakt s Al-Nassr, Dreesen: Nemal ľahký rok

Rijád 1. augusta (TASR) - Senegalský futbalista Sadio Mane spečatil svoj prestup z Bayernu Mníchov do Al-Nassr. V utorok podpísal so saudskoarabským klubom štvorročný kontrakt a stal sa tak spoluhráčom Portugalčana Cristiana Ronalda.



Tridsaťjedenročný útočník potvrdil odchod z Bayernu už v pondelok, vyhlásil však, že si to predstavoval inak. "Viem, že by som tomuto tímu v nasledujúcej sezóne mohol pomôcť. Prajem klubu a fanúšikom všetko najlepšie v budúcnosti," povedal Mane, ktorý prestúpil k Bavorom počas minulého leta. Úradujúci nemecký šampión odletel v nedeľu z Japonska na pokračovanie ázijského turné do Singapuru už bez dvojnásobného Afrického futbalistu roka.



Prestupová čiastka je približne 30 miliónov eur, Mane by mal v Al-Nassr dostávať ročný plat 40 miliónov + 10 miliónov v bonusoch. Senegalčan má za sebou turbulentnú sezónu v Bayerne, počas ktorej sa zranil a vynechal aj majstrovstvá sveta v Katare. Okrem toho sa zaplietol do potýčky so spoluhráčom Leroyom Sanem, ktorého mal udrieť do tváre.



"Chceme sa poďakovať Sadiovi Manemu za uplynulú sezónu. Určite to pre neho nebol ľahký rok. Vzhľadom na jeho dlhú prestávku pre zranenie nemohol mať v Bayerne taký vplyv, v aký sme všetci a on sám dúfali. Preto sme dospeli k spoločnému rozhodnutiu, že novú kapitolu svojej kariéry začne v inom klube. Prajeme mu všetko najlepšie a veľa úspechov pri výzvach, ktoré ho čakajú v Al-Nassr," uviedol generálny riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen. Informácie priniesla agentúra AP.