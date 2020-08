Mane sa vraj cíti v Liverpoole nedocenený, zaujala ho Barcelona

Liverpool 29. augusta (TASR) - Senegalský futbalista Sadio Mane by prijal možnosť prestúpiť z FC Liverpool do FC Barcelona. Opäť by tak mohol stretnúť s trénerom Ronaldom Koemanom, ktorý ho dva roky viedol v Southamptone.



Liverpool si však podľa Daily Mail cení Maného služby na zhruba 120 miliónov eur. Senegalský útočník dal v drese Liverpoolu v uplynulej sezóne 18 gólov.



Podľa španielskeho periodika Mundo Deportivo však na Anfielde nie je úplne spokojný, keď sa cíti nedocenený. Hoci výrazne pomohol Liverpoolu k ligovému titulu, myslí si, že všetky individuálne ceny napokon vždy získajú Mohamed Salah alebo Jordan Henderson.