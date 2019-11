Mane z Liverpoolu odmietol filmovanie: Guardiola je príliš múdry

Londýn 7. novembra (TASR) - Futbalista anglického Liverpoolu Sadio Mane si nerobí ťažkú hlavu z kritiky Pepa Guardiolu. Tréner Manchestru City ho obvinil zo simulanstva a myslí si, že aj vďaka jeho "hereckému umeniu" "The Reds" v tejto sezóne Premier League ešte neprehrali.



Podľa Guardiolu sa Mane "predviedol" aj v sobotnom zápase v Aston Ville, jeho pád v pokutovom území však hlavý rozhodca Jonathan Moss posúdil ako filmovanie a ukázal mu žltú kartu. Dvadsaťsedemročný Senegalčan však odmieta, že by sa zámerne snažil balamutiť arbitrov. "V Aston Ville tam bol kontakt. Nemám však problém s tým, že rozhodca penaltu nenariadil a dostal som žltú kartu. Odmietam však spájanie s hraním pádov. Viem si vypýtať v šestnástke faul a ak sa už následne rozhodca rozhodne akokoľvek, akceptujem to. Guardiola je príliš múdry, ale svoj štýl hry nebudem meniť," odkázal Mane Španielovi. Informovala o tom agentúra AFP.