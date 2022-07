Mangala prestúpil zo Stuttgartu do Nottinghamu

Bratislava 31. júla (TASR) - Belgický futbalista Orel Mangala prestúpil z bundesligového VfB Stuttgart do Nottinghamu Forest. Oba kluby o tom informovali v nedeľu.



Nottingham, ktorý sa po 23 rokoch vrátil späť do anglickej Premier League, nezverejnil detaily prestupu. Uviedol však, že Mangala podpísal dlhodobý kontrakt. Je to už 12. príchod do tímu od začiatku letného prestupového obdobia. Mangala hral v Stuttgarte od roku 2017.