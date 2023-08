Mangiapane je po operácii ramena pripravený na novú sezónu

Calgary 29. augusta (TASR) - Kanadský hokejista Andrew Mangiapane uviedol, že sa cíti stopercentne zdravý a bude pripravený už na septembrový kemp Calgary Flames. Dvadsaťosemročný útočník podstúpil v apríli operáciu ramena.



"Musím sa očistiť od fyzického kontaktu. Robím však všetky ostatné veci, strieľam, trénujem ako normálne. Teším sa, že sa môžem vrátiť a hrať. Som stopercentne zdravý. Je to vzrušujúce vrátiť sa a byť pripravený na kemp," uviedol Mangiapane pre oficiálny web NHL.



Mangiapane si zranil rameno v októbri. "Bolo to zvláštne zranenie. Nemyslel som si, že sa deje niečo príliš vážne. Niektoré zápasy boli horšie ako iné. Som rád, že som mohol odohrať sezónu a že tento rok je pre mňa nový začiatok," povedal útočník "plameňov".



Mangiapane nazbieral v uplynulom ročníku NHL 43 bodov (17+26) v 82 zápasoch. Rok predtým si vytvoril kariérne maximum 55 bodov (35+20). "Nevidím dôvod, prečo by som sa k tomu nemohol vrátiť alebo dosiahnuť lepšie výsledky. V minulosti som to už dokázal. Myslím si, že stačí, aby som išiel na ľad, hral svoju hru, bol húževnatý a góly prídu samé," dodal.