Maniková a Sulka nepostúpili na MS v BMX Racing do vyraďovačky

Rock Hill 18. mája (TASR) - Slovenskí bikrosári Dominika Maniková a Sebastián Sulka sa na MS v BMX Racing v americkom Rock Hill neprebojovali v kategórii elite z kvalifikácie do vyraďovacích bojov.



Maniková obsadila vo svojej rozjazde piatu priečku tesne za postupujúcim kvartetom a následne neuspela ani v dodatkovej druhej časti kvalifikácie - v boji o dve miestenky do štvrťfinále skončila štvrtá. Sulka skončil v úvodnej rozjazde na poslednej siedmej priečke a postup si nevybojoval ani v dodatkovej jazde, v ktorej prišiel do cieľa ako štvrtý, osem desatín sekundy za postupovými priečkami.