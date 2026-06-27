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Maniková na ME v kategórii do 23 rokov na 17. mieste

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sebastián Sulka bol súčasťou súťaže mužov elite, kde sa neprebojoval do vyraďovacej časti a napokon obsadil 41. priečku.

Autor TASR
Sarrians 27. júna (TASR) - Slovenská bikrosárka Dominika Maniková obsadila na ME v BMX Racing v kategórii do 23 rokov 17. miesto. V konkurencii 28 pretekárok sa predstavila vo štvrťfinále, kde obsadila nepostupové 5. miesto.

Sebastián Sulka bol súčasťou súťaže mužov elite, kde sa neprebojoval do vyraďovacej časti a napokon obsadil 41. priečku. Bikrosári Vladimír Novák a Filip Repiský súťažili v kategórii do 16 rokov. Repiský sa prebojoval do šestnásťfinále a finišoval celkovo na 66. mieste. Novák skončil na 78. priečke.
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