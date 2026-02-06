Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mannarino prvým semifinalistom turnaja ATP v Montpellieri

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Adrian Mannarino (Fr.) - Arthur Gea (Fr.) 5:7, 6:4, 6:4.

Autor TASR
,aktualizované 
Montpellier 6. februára (TASR) - Domáci francúzsky tenista Adrian Mannarino sa stal prvým semifinalistom dvojhry na turnaji ATP v Montpellieri. Vo štvrťfinále vyradil svojho krajana Arthura Geu 5:7, 6:4, 6:4.



dvojhra - štvrťfinále:

Martin Damm Jr. (USA) - Luca Nardi (Tal.) 6:3, 7:6 (8), Adrian Mannarino (Fr.) - Arthur Gea (Fr.) 5:7, 6:4, 6:4
