Mannarino prvým semifinalistom turnaja ATP v Montpellieri
Adrian Mannarino (Fr.) - Arthur Gea (Fr.) 5:7, 6:4, 6:4.
Autor TASR,aktualizované
Montpellier 6. februára (TASR) - Domáci francúzsky tenista Adrian Mannarino sa stal prvým semifinalistom dvojhry na turnaji ATP v Montpellieri. Vo štvrťfinále vyradil svojho krajana Arthura Geu 5:7, 6:4, 6:4.
dvojhra - štvrťfinále:
Martin Damm Jr. (USA) - Luca Nardi (Tal.) 6:3, 7:6 (8), Adrian Mannarino (Fr.) - Arthur Gea (Fr.) 5:7, 6:4, 6:4
