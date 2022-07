Manson a Ničuškin zostávajú v Colorade Avalanche

Denver 13. júla (TASR) - Víťaz Stanleyho pohára Colorado Avalanche predĺžil zmluvu s obrancom Joshom Mansonom o ďalšie štyri roky. Tím oznámil dohodou v stredu, predtým ako by sa zámorský obranca stal neobmedzeným voľným hráčom. Avalanche získali Mansona v uplynulej sezóne z Anaheimu Ducks výmenou za obrancu Drewa Hellesona a voľbu v druhom kole draftu 2023.



Tridsaťročný bek odohral za Colorado v majstrovskej sezóne 42 zápasov. V základnej časti nazbieral v 22 stretnutiach sedem bodov, v play off pridal ďalších 8 (3+5) a pomohol tímu vyhrať Stanleyho pohár po prvý raz od roku 2001. V Avalanche zostáva aj ruský hokejista Valerij Ničuškin, ktorý podpísal osemročnú zmluvu v hodnote 49 miliónov dolárov.



V tíme tak pravdepodobne skončí Nazem Kadri, ktorý je taktiež neobmedzený voľný hráč. Očakáva sa, že kanadský útočník si po sezónach v Toronte Maple Leafs a Colorade Avalanche oblečie dres ďalšieho klubu.



Aj fínsky hokejista Artturi Lehkonen zostáva v drese Colorada. S klubom sa dohodol na päťročnom kontrakte na 4,5 milióna dolárov ročne, informoval portál TSN. Dvadsaťsedemročný útočník odohral v uplynulej sezóne počas základnej časti za Montreal Canadiens a Colorado Avalanche 74 zápasov, v ktorých strelil 19 gólov a pridal 38 bodov. V play off dosiahol 14 bodov v 20 zápasoch.



V tíme pokračuje aj tridsaťpäťročný kanadský útočník Darren Helm, ktorý uzavrel jednoročnú zmluvu vo výške 1,25 milióna dolárov.