ManU preťal rekordnú sériu City, Guardiola: Nezaslužili sme si prehrať

Londýn 8. marca (TASR) - Veľké sklamanie prežíval po nedeľnom ligovom zápase tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola. Jeho zverenci podľahli v 185. mestskom derby United 0:2 a utrpeli prvú prehru po 28 zápasoch vo všetkých súťažiach. Náskok lídra pred rivalom sa tak stenčil na 11 bodov.



"Nezaslúžili sme si prehrať," vyhlásil po pretrhnutí úspešnej série Guardiola. "Minulý víkend sme pri víťazstve nad West Hamom podali oveľa horší výkon. Možno vtedy sme mali prehrať. Proti United sme neboli dostatočne dobrí pred bránkou súpera, naši útočníci rozhodne neodohrali brilantný zápas," citovala španielskeho kouča agentúra AFP.



Hráči United mali výborný vstup do zápasu. Už po niekoľkých sekundách sa prebil do pokutového územia Anthony Martial, kde ho fauloval Gabriel Jesus a rozhodca nariadil penaltu. Loptu si postavil Bruno Fernandes, a aj keď si Ederson na jeho strelu k ľavej žrdi siahol, gólu nezabránil. Portugalský reprezentant premenil už 17. pokutový kop od svojho príchodu do klubu v januári 2020. "Citizens" sa proti vysokému napádaniu súpera a organizovanej defenzíve ťažko presadzovali. Po zmene strán predviedli oba tímy nebezpečné akcie, no kým Rodri trafil len do konštrukcie bránky, Luke Shaw bol po rýchlej akcii a prihrávke Marcusa Rashforda presný - 0:2. "Červení diabli" prežili záverečné krušné chvíle a z ihriska rivala si odniesli tri body.



"Citizens" ukončili dlhú sériu víťazstiev. V lige trvala pätnásť zápasov, celkovo 21 vo všetkých súťažiach, čo je rekord u klubov anglickej Premier League. "Samozrejme, prehrali sme a to je správa dňa. No podstatné je, že sme predtým vyhrali 21 stretnutí v rade. Budeme sa snažiť vyhrať čo najviac zápasov, aby sme sa stali majstrami," vyhlásil Guardiola, ktorého tím prehral prvýkrát od 21. novembra 2020 (s Tottenhamom 0:2). "Taký býva futbal. Vyhráte a idete ďalej. Teraz sme prehrali, ale nič sa nemení, čakajú nás ďalšie stretnutia. V hre je stále 30 bodov. Musíme z nich vyťažiť maximum, aby sme na konci sezóny oslavovali titul."



Manchester United triumfoval po dvoch bezgólových remízach s Chelsea Londýn a Crystal Palace a natiahol ligovú sériu bez prehry na ihriskách súperov na 22 duelov. "Ak zvíťazíte na ihrisku súpera 2:0, udržíte si čisté konto a podáte taký výkon, aký sme predviedli my, môžete byť spokojní. No City je v tabuľke stále dostatočne vzdialené, aby sme mohli pomýšľať na to, že ich chytíme," poznamenal tréner Ole Gunnar Solskjaer. "Potrebujeme sa zlepšiť ešte v toľkých veciach, najmä hrať konzistentnejšie. City majú pred nami 11-bodový náskok, čaká nás ešte dlhá cesta, ak to chceme zmazať. Potrebujeme sa koncentrovať najmä na naše výsledky a byť ako Manchester United lepšími. Cítim však, že sme sa ako mužstvo za uplynulých 12, 13 či 16 mesiacov posunuli."



Hráči majstrovského FC Liverpool nezažehnali výsledkovú krízu na domácej pôde a podľahli Fulhamu 0:1. Sériu prehier na Anfield Road natiahli už na šesť stretnutí. O triumfe host rozhodla situácia zo 45. minúty - Andrew Robertson odvrátil hlavou center Fulhamu, no len k Mohamedovi Salahovi, ktorý na hranici vlastnej šestnástky podcenil súboj s Mariom Leminom. Ten mu poľahky vypichol loptu, spracoval si ju a krížnou strelou rozvlnil sieť. "Nemáme tú mentalitu, aká nás zdobila v minulosti. Chlapci však chcú víťaziť, ukázali to aj dnes. No spravili sme chyby a to je problém," povedal tréner "The Reds" Jürgen Klopp. Liverpool figuruje na ôsmej priečke so 43 bodmi, oproti svojim najbližším súperom v tabuľke však odohral až o dva zápasy viac. Fulhamu patrí 18. miesto.