ManUtd a West Ham do 4. kola Ligového pohára, zápas Tottenhamu zrušili

Londýn 23. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United a West Hamu United si vybojovali postup do 4. kola anglického Ligového pohára (EFL Cup-u). "Červení diabli" vyhrali v utorok na pôde druholigového Lutonu 3:0 gólmi Juana Matu z jedenástky, Marcusa Rashforda a Masona Greenwooda. West Ham v 3. kole rozdrvil na Olympijskom štadióne v Londýne treťoligový Hull 5:1, keď po dva góly strelili Sebastien Haller a Andrij Jarmolenko.



"Kladivári" nastúpili na zápas, hoci tréner David Moyes a jeho dvaja zverenci Issa Diop a Josh Cullen mali tesne pred stretnutím pozitívne testy na koronavírus. "Tréner aj obaja hráči okamžite opustili štadión a vrátili sa domov. Všetci traja zhodne nemali žiadne príznaky nákazy. Teraz sa budú riadiť podľa zdravotných nariadení a protokolov," uviedlo vedenie West Hamu vo svojom stanovisku, z ktorého citovala agentúra AP. Namiesto Moyesa viedol mužstvo z lavičky jeho asistent Alan Irvine. Trio by malo zostať v domácej izolácii najmenej desať dní.



So súťažou sa v utorok rozlúčil iný účastník Premier League West Bromwich Albion, ktorý prehral doma s druholigovým Brentfordom 4:5 v jedenástkovom rozstrele. Po 90 minútach bol stav nerozhodný 2:2. Duel štvrtoligového Leytonu Orient s Tottenhamom Hotspur sa neuskutočnil pre viaceré pozitívne koronavírusové prípady v domácom tíme.