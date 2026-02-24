< sekcia Šport
ManUtd ešte pod vedením Carricka neprehral: Stále je to len začiatok
Vedenie klubu ukončilo začiatkom roka spoluprácu s hlavným trénerom Rubenom Amorimom a po krátkom pôsobení Darrena Fletchera sa funkcie do konca sezóny ujal Carrick.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liverpool 24. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United pod vedením dočasného trénera Michaela Carricka naďalej neprehrali a z pôvodne nepriaznivej sezóny predsa len môžu niečo vyťažiť. Vďaka pondelkovému triumfu na trávniku Evertonu si v tabuľke Premier League upevnili štvrtú pozíciu zaručujúcu účasť v prestížnej Lige majstrov.
„Červení diabli“ sa neprebojovali do milionárskej súťaže už dva roky, naposledy skončili v ročníku 2023/2024 ešte v skupinovej fáze. Vlani vo finále Európskej ligy podľahli Tottenhamu 0:1 a keďže v lige obsadili historicky najhoršie 15. miesto (len tri pozície nad pásmom zostupu), v tejto sezóne sú bez účasti v európskych súťažiach. Okrem toho v januári vypadli z Pohára FA, v Ligovom pohári ich ešte v auguste vyradil štvrtoligový Grimsby Town. Vedenie klubu ukončilo začiatkom roka spoluprácu s hlavným trénerom Rubenom Amorimom a po krátkom pôsobení Darrena Fletchera sa funkcie do konca sezóny ujal Carrick.
Bývalý stredopoliar United má trénerské skúsenosti z druholigového Middlesbrough či práve z predchádzajúceho pôsobenia v Manchestri v pozícii asistenta. Tím dokonca viedol v troch dueloch už v sezóne 2021/2022 po odvolaní Ole Gunnara Solskjaera. Od 13. januára, keď vystriedal Fletchera, je mužstvo ako vymenené. V domácej súťaži postupne zdolalo svojho mestského rivala City (2:0), vedúci Arsenal (3:2), Fulham (3:2), Tottenham (2:0) a v pondelok Everton (1:0). Jedinou „chybičkou krásy“ je remíza s West Hamom z utorka 10. februára (1:1). „Mali sme štyri víťazstvá za sebou a niekoľko naozaj dobrých výkonov, a tak som očakával obdobie, keď sa budeme musieť trochu nájsť a nájsť výsledky. Do určitej miery sme sa tam dostali s West Hamom a museli sme to urobiť aj dnes. A to nasadenie, tá obetavosť, tá ochota pracovať jeden pre druhého ako tím... S tým, akým spôsobom sme museli brániť šestnástku v poslednej fáze zápasu a ako hral každý svoju rolu, to pre nás bolo fantastické víťazstvo s čistým štítom,“ tešil sa Carrick po triumfe v Liverpoole.
Svoju funkciu „žolíka“ opäť do bodky naplnil Slovinec Benjamin Šeško, ktorý prišiel z lavičky v 58. minúte. O trinásť minút nato rozhodol o víťazstve Manchestru, keď Matheus Cunha poslal do nábehu Bryana Mbeuma a ten našiel v čistej šanci práve Šeška. „Bola to nemilosrdná strela a páči sa mi, s akou sebadôverou ju predviedol. Skvelá akcia od Matheusa a Bryana, ktorí na to pripravili pôdu. Som rád, že Ben opäť nastúpil a bol rozdielový,“ konštatoval Carrick podľa AFP. „Verím si a veria vo mňa aj ostatní hráči. Vedia, čo dostanú, keď vstúpim do hry. Samozrejme, je na mne, aby som to dokázal,“ povedal 22-ročný útočník pre Sky Sports.
Šeško pod vedením Carricka v základnej zostave nenastúpil ani raz. V uplynulých štyroch stretnutiach dal ako striedajúci hráč už tri góly, z toho dva víťazné a jeden kľúčový, ktorým zariadil deľbu bodov na pôde West Hamu. „Ben je momentálne v dobrej forme a viedli sme o tom niekoľko naozaj dobrých rozhovorov. Trpezlivosť je pre neho jedna vec a pomáhať mu rásť a rozvíjať sa je druhá. Je trpezlivý a chápe, že pre nás bude na dlhé obdobie dôležitý hráč. Som si tým istý, takže to musíme zvládnuť,“ vysvetlil anglický kouč.
Manchester má na štvrtom mieste trojbodový náskok pred Chelsea, na tretiu Aston Villu stráca taktiež tri body. Najbližšie doma v nedeľu privíta hráčov Crystal Palace. „Je toho veľa. Z dnešného večera si vezmeme veľa, ale určite sú veci, v ktorých sa môžeme zlepšiť. Neviem, ako dlho som už tu, ale stále je to ešte len začiatok. Nemôžeme očakávať, že to bude dokonalé. Takže teraz máme pár dní na to, aby sme si zhodnotili tento duel a pokúsili sa zlepšiť niekoľko vecí. Každý zápas je iný. Museli sme dnes večer nájsť cestu a dúfajme, že ju nájdeme aj v nedeľu,“ dodal Carrick.
Everton prehral dvakrát za sebou a v tabuľke sa prepadol na deviatu priečku. Na piatu pozíciu zaručujúcu účasť v pohárovej Európe má manko osem bodov. Na štadióne Hill Dickinson, kde sa klub presunul v lete z Goodison Parku, nezvíťazil liverpoolsky tím už v siedmich stretnutiach v sérii. „Vo všeobecnosti sme v mnohých aspektoch hrali veľmi dobre. Vynaložili sme veľké úsilie, aby sme strelili gól, ale chýbala nám kvalita, aby sa to podarilo,“ poznamenal po dueli s „červenými diablami“ tréner David Moyes. Jeho zverenci sa v sobotu predstavia v Newcastli.
„Červení diabli“ sa neprebojovali do milionárskej súťaže už dva roky, naposledy skončili v ročníku 2023/2024 ešte v skupinovej fáze. Vlani vo finále Európskej ligy podľahli Tottenhamu 0:1 a keďže v lige obsadili historicky najhoršie 15. miesto (len tri pozície nad pásmom zostupu), v tejto sezóne sú bez účasti v európskych súťažiach. Okrem toho v januári vypadli z Pohára FA, v Ligovom pohári ich ešte v auguste vyradil štvrtoligový Grimsby Town. Vedenie klubu ukončilo začiatkom roka spoluprácu s hlavným trénerom Rubenom Amorimom a po krátkom pôsobení Darrena Fletchera sa funkcie do konca sezóny ujal Carrick.
Bývalý stredopoliar United má trénerské skúsenosti z druholigového Middlesbrough či práve z predchádzajúceho pôsobenia v Manchestri v pozícii asistenta. Tím dokonca viedol v troch dueloch už v sezóne 2021/2022 po odvolaní Ole Gunnara Solskjaera. Od 13. januára, keď vystriedal Fletchera, je mužstvo ako vymenené. V domácej súťaži postupne zdolalo svojho mestského rivala City (2:0), vedúci Arsenal (3:2), Fulham (3:2), Tottenham (2:0) a v pondelok Everton (1:0). Jedinou „chybičkou krásy“ je remíza s West Hamom z utorka 10. februára (1:1). „Mali sme štyri víťazstvá za sebou a niekoľko naozaj dobrých výkonov, a tak som očakával obdobie, keď sa budeme musieť trochu nájsť a nájsť výsledky. Do určitej miery sme sa tam dostali s West Hamom a museli sme to urobiť aj dnes. A to nasadenie, tá obetavosť, tá ochota pracovať jeden pre druhého ako tím... S tým, akým spôsobom sme museli brániť šestnástku v poslednej fáze zápasu a ako hral každý svoju rolu, to pre nás bolo fantastické víťazstvo s čistým štítom,“ tešil sa Carrick po triumfe v Liverpoole.
Svoju funkciu „žolíka“ opäť do bodky naplnil Slovinec Benjamin Šeško, ktorý prišiel z lavičky v 58. minúte. O trinásť minút nato rozhodol o víťazstve Manchestru, keď Matheus Cunha poslal do nábehu Bryana Mbeuma a ten našiel v čistej šanci práve Šeška. „Bola to nemilosrdná strela a páči sa mi, s akou sebadôverou ju predviedol. Skvelá akcia od Matheusa a Bryana, ktorí na to pripravili pôdu. Som rád, že Ben opäť nastúpil a bol rozdielový,“ konštatoval Carrick podľa AFP. „Verím si a veria vo mňa aj ostatní hráči. Vedia, čo dostanú, keď vstúpim do hry. Samozrejme, je na mne, aby som to dokázal,“ povedal 22-ročný útočník pre Sky Sports.
Šeško pod vedením Carricka v základnej zostave nenastúpil ani raz. V uplynulých štyroch stretnutiach dal ako striedajúci hráč už tri góly, z toho dva víťazné a jeden kľúčový, ktorým zariadil deľbu bodov na pôde West Hamu. „Ben je momentálne v dobrej forme a viedli sme o tom niekoľko naozaj dobrých rozhovorov. Trpezlivosť je pre neho jedna vec a pomáhať mu rásť a rozvíjať sa je druhá. Je trpezlivý a chápe, že pre nás bude na dlhé obdobie dôležitý hráč. Som si tým istý, takže to musíme zvládnuť,“ vysvetlil anglický kouč.
Manchester má na štvrtom mieste trojbodový náskok pred Chelsea, na tretiu Aston Villu stráca taktiež tri body. Najbližšie doma v nedeľu privíta hráčov Crystal Palace. „Je toho veľa. Z dnešného večera si vezmeme veľa, ale určite sú veci, v ktorých sa môžeme zlepšiť. Neviem, ako dlho som už tu, ale stále je to ešte len začiatok. Nemôžeme očakávať, že to bude dokonalé. Takže teraz máme pár dní na to, aby sme si zhodnotili tento duel a pokúsili sa zlepšiť niekoľko vecí. Každý zápas je iný. Museli sme dnes večer nájsť cestu a dúfajme, že ju nájdeme aj v nedeľu,“ dodal Carrick.
Everton prehral dvakrát za sebou a v tabuľke sa prepadol na deviatu priečku. Na piatu pozíciu zaručujúcu účasť v pohárovej Európe má manko osem bodov. Na štadióne Hill Dickinson, kde sa klub presunul v lete z Goodison Parku, nezvíťazil liverpoolsky tím už v siedmich stretnutiach v sérii. „Vo všeobecnosti sme v mnohých aspektoch hrali veľmi dobre. Vynaložili sme veľké úsilie, aby sme strelili gól, ale chýbala nám kvalita, aby sa to podarilo,“ poznamenal po dueli s „červenými diablami“ tréner David Moyes. Jeho zverenci sa v sobotu predstavia v Newcastli.