ManUtd nemal na rivala nárok, Solskjaer: Rýchle riešenie neexistuje

Manchester 8. januára (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer vyjadril veľkú nespokojnosť s výkonom svojich zverencov v utorkovom prvom súboji semifinále anglického Ligového pohára, v ktorom podľahli mestskému rivalovi Manchestru City 1:3. Domáci už po 45 minútach prehrávali jasne 0:3, tri góly za prvý polčas inkasovali na Old Trafforde prvýkrát od mája 1997.



Pred odvetou na ihrisku "Citizens" (v stredu 29. januára) sú tak šance na postup United iba minimálne. Viac ako výsledok však Solskjaera mrzel spôsob, akým "červení diabli" prehrali. Na rivala nemali nárok, zaostávali vo všetkých herných činnostiach. "Po tom, čo dal súper prvý gól, sme nedokázali adekvátne zareagovať. Do polčasovej prestávky sme nenašli na hru City odpoveď. V nej sme si niečo povedali a v druhom polčase to už bolo lepšie," hodnotil duel Solskjaer.



Hra a výsledok iba zvýraznili, aký veľký výkonnostný rozdiel je momentálne medzi dvoma manchesterskými veľkoklubmi. United sa po odchode trénerskej legendy Sira Alexa Fergusona márne snažia v Premier League dostať späť na vrchol, úspechom je už účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. Podľa Solskjaera neexistujú žiadne jednoduché riešenia pri snahe vrátiť sa na popredné pozície, ktoré zaujali City, respektíve Liverpool. "Povedal som už dávnejšie, že žiadna rýchla náprava nebude možná. Spomínané dva kluby sú pravdepodobne dva z najlepších tímov na svete. Naša úloha ja jasná. Je to niečo, čo sme už začali. Stále však máme pred sebou kus cesty," citovala nórskeho kormidelníka agentúra AFP.



Manchester United tlačí topánka najmä v obrane, napriek letným príchodom Harryho Maguirea a Aarona Wan-Bissaku nepôsobí defenzíva dostatočne pevne. Angažovanie Maguirea na stopérsky post nemalo taký galvanizujúci efekt ako príchod Virgila van Dijka do FC Liverpool. Solskjaerovi zverenci si dokázali v tejto sezóne Premier League iba trikrát udržať čisté konto. "Máme mladý tím, so zraneniami a chorobami, ktoré nás postihli, sa nedostatok skúseností ešte výraznejšie prejavuje. V januárovom prestupovom období sa budeme snažiť obranu vystužiť," dodal Solskjaer.