ManUtd neudržal dvojgólový náskok, Eindhoven sa priblížil k postupu

5. kolo skupinovej fázy majstrov - polčasové sumáre:



A-skupina:



Galatasaray Istanbul - Manchester United 3:3 (1:2)



Góly: 29. a 62. Ziyech, 71. Aktürkoglu - 11. Garnacho, 18. Fernandes, 55. McTominay







B-skupina:



FC Sevilla - PSV Eindhoven 2:3 (1:0)



Góly: 24. Ramos, 47. En Nesyri - 68. Saibari, 82. Gudelj (vlastný), 90.+2. Pepi, ČK: 66. Ocampos (po 2. ŽK)

Bratislava 29. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United remizovali v stredajšom zápase A-skupiny Ligy majstrov na pôde Galatasaray Istanbul 3:3. Hostia dvakrát neudržali dvojgólový náskok a v tabuľke im tak naďalej patrí posledné štvrté miesto. V dueli "béčka" vyhral Eindhoven na pôde Sevilly 3:2, keď otočil zápas zo stavu 0:2 a priblížil sa k osemfinále. Domáci boli od 66. minúty v početnej nevýhode.Konanie duelu v Istanbule bolo ohrozené pre neustávajúci dážď, no UEFA mu napokon dala zelenú. United viedol po osemnástich minútach 2:0, neskôr i 3:1, no tak ako v predošlom zápase LM v Kodani vedenie neudržal. O vyrovnanie na 3:3 sa postaral v 71. minúte Kerem Aktürkoglu, úvodné dva góly jeho tímu dal Hakim Ziyech. Hostia tak musia v záverečnom kole zdolať suverénny Bayern Mníchov, ktorý doposiaľ nestratil ani bod, ak si chcú uchovať šancu na postup. Za určitých okolností im však ani to nebude stačiť na prienik do osemfinále.Sevilla viedla nad PSV o dva góly a mala šancu napraviť si chuť, keď z predchádzajúcich desiatich zápasov vo všetkých súťažiach vyhrala len raz. Domácich poslal do vedenia Sergio Ramos a strelil tak gól s poradovým číslom 10.000 v Lige majstrov podľa poskytovateľa dátových služieb Opta. Všetky góly hostí padli po vylúčení Lucasa Ocamposa, ktorý dostal dve žlté karty v priebehu troch minút. O prvý a o víťazný gól PSV sa postarali striedajúci hráči Ismael Saibari a Ricardo Pepi. Eindhoven sa tak výrazne priblížil k postupu do osemfinále, istotu mohol získať už po triumfe Arsenalu Londýn vo večernom dueli proti Racingu Lens. Sevilla naopak už stratila šancu na účasť vo vyraďovacej fáze.