Manchester United suspendoval Greenwooda po napadnutí partnerky

Manchester 30. januára (TASR) - AAnglický futbalový klub Manchester United suspendoval až do odvolania svojho hráča Masona Greenwooda. Dvadsaťročný odchovanec akadémie ManUtd mal fyzicky napadnúť svoju priateľku.



Ako v nedeľu informovala agentúra AP, hráč nebude môcť hrať zápasy ani trénovať s mužstvom. "Sme si vedomí videí a obvinení, ktoré kolujú na sociálnych sieťach. Hráč Mason Greenwood sa nezapojí do tréningu v klube, ani nebude hrať zápasy až do ďalšieho rozhodnutia," uviedol účastník Premier League v oficiálnom vyhlásení. "K udalosti sa nebudeme ďalej vyjadrovať bez overených informácií. Manchester United je proti násiliu akéhokoľvek druhu," uviedol klub už skôr v priebehu dňa.



Modelka Henriet Robsonová zverejnila na sociálnej sieti video, ktoré už nie je dostupné. Podľa britských médií ju zobrazuje s rozbitou spodnou perou a sú na ňom vidieť aj modriny na rôznych častiach Robsonovej tela. Zo zranení mala v príspevku obviňovať práve Greenwooda. Incident už vyšetruje aj polícia.