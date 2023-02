ManUtd ukončil čakanie na trofej, Ten Hag: Toto je začiatok

Londýn 27. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United získali svoju prvú trofej po piatich rokoch a 278 dňoch. Vo finále anglického Ligového pohára zdolali Newcastle United 2:0. Pre "červených diablov" to bol šiesty triumf v tejto súťaži, pričom päť bolo v tomto storočí. Výnimočný zápas odohral brankár David de Gea, ktorý prekonal klubový rekord Dána Petra Schmeichela v počte čistých kont (181).



United naposledy triumfoval vo finále Európskej ligy proti Ajaxu Amsterdam (2:0) v roku 2017. V tej istej sezóne ovládli aj anglický Ligový pohár, keď si vo finále poradili so Southamptonom (3:2). Základ na ukončenie šesťročného trofejového pôstu položil United v prvom polčase, keď strelil oba svoje góly. V 33. minúte otvoril skóre duelu hlavičkou Casemiro a o šesť minút neskôr tečoval strelu Marcusa Rashforda brániaci Sven Botman. Holandský obranca sa stal prvým hráčom s vlastným gólom vo finále súťaže od roku 2005.



Newcastle už v druhom dejstve nedokázal reagovať a stále tak čaká na prvú trofej od roku 1969. "Myslím, že sme boli naozaj konkurencieschopní. Hráčom nemôžem nič vyčítať. Zápas sa rozhoduje vo veľkých momentoch a tie sme neubránili dostatočne dobre. Najhoršie je vidieť fanúšikov, ktorí nás tento rok neuveriteľne podporovali, sklamaných a zranených. To veľmi bolí a motivácia je vrátiť sa sem a získať pre nich trofej," uviedol pre SkySport tréner zdolaného mužstva Eddie Howe.



Prvú trofej v Manchestri získal kouč Erik ten Hag. Podľa päťdesiattriročného Holanďana je víťazstvo v súťaži iba začiatkom novej cesty: "Stále sa snažíme vrátiť Manchester United tam, kam patrí, teda vyhrávať trofeje. Toto je začiatok. Už pred zápasom som povedal, že Raphael Varane, Casemiro, David de Gea vedia, ako vyhrávať trofeje. Takýchto chlapcov potrebujete na ihrisku, aby usmerňovali mužstvo, a to nielen z taktického hľadiska, ale najmä z mentálneho."



Na zápasovej súpiske Newcastlu nemohol figurovať slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý nastúpil v Ligovom pohári počas hosťovania v Manchestri na osemfinálový duel proti Burnley (2:0) a vo fáze predtým proti Aston Ville (4:2).