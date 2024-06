ManUtd vraj hľadal nového kouča, ten Hag: Nie je to tajomstvo

Londýn 16. júna (TASR) - Holandský futbalový tréner Erik ten Hag uviedol, že jeho zamestnávateľ Manchester United hľadal potenciálnych adeptov na trénerský post, no napokon sa rozhodol pre neho. Ten Hag bol v neistote od triumfu v Pohári FA, v ktorom "červení diabli" zdolali mestského rivala City (2:1).



Ten Hag potvrdil informácie, že nové vedenie klubu z Old Trafford rokovalo s ďalšími trénermi, medzi ktorých patril aj Nemec Thomas Tuchel. "To nie je žiadne tajomstvo. Každý počul, že sa rozprávali s viacerými kandidátmi, čo sa v Holandsku nerobí. Dokonca sa nesmiete rozprávať s iným klubom, ak je tam súčasný tréner. V Anglicku sú však iné pravidlá. Nakoniec však dospeli k záveru, že majú najlepšieho trénera," uviedol 54-ročný kormidelník v športovej relácii holandskej televízie.



Keď sa riešila budúcnosť Holanďana v Manchestri, bol na dovolenke na Ibize. "Dobre sme sa porozprávali a prebrali rôzne témy. Jedným zo záverov je, že predĺžime zmluvu. Musíme sa však ešte dohodnúť," dodal.