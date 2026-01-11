< sekcia Šport
ManUtd vypadol z Fa Cupu, Fletcher: „Hráči musia nájsť odpovede“
Na domácej pôde podľahli ďalšiemu účastníkovi Premier League Brightonu 1:2.
Autor TASR
Manchester 11. januára (TASR) - Futbalisti Manchestru United v nedeľu vypadli už v 3. kole anglického FA Cupu. Na domácej pôde podľahli ďalšiemu účastníkovi Premier League Brightonu 1:2.
