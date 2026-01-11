Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ManUtd vypadol z Fa Cupu, Fletcher: „Hráči musia nájsť odpovede“

Diogo Dalot z Manchestru United kráča do stredu ihriska, zatiaľ čo hráči Brightonu oslavujú gól počas zápasu tretieho kola FA Cupu medzi Manchestrom United a Brightonom v Manchestri v Anglicku v nedeľu 11. januára 2026. Foto: TASR/AP

Na domácej pôde podľahli ďalšiemu účastníkovi Premier League Brightonu 1:2.

Autor TASR
Manchester 11. januára (TASR) - Futbalisti Manchestru United v nedeľu vypadli už v 3. kole anglického FA Cupu. Na domácej pôde podľahli ďalšiemu účastníkovi Premier League Brightonu 1:2.

Mužstvo pod vedením dočasného trénera Darrena Fletchera v 12. minúte inkasovalo z kopačky Brajana Grudu. Po zmene strán sa presadil aj bývalý hráč „červených diablov“ Danny Welbeck, Benjamin Šeško v 85. min už len znížil stav stretnutia. „Mám zmiešané pocity, začali sme dobre, no gól nás zrazil na kolená. Na hráčoch je viditeľný fakt, že majú momentálne krehkú mentalitu. Tím však má svoje kvality, oni musia nájsť odpovede a získať naspäť sebavedomie,“ povedal po zápase Fletcher podľa BBC. Manchester United tak v tejto sezóne nastúpi už len na zápasy anglickej PL, keďže na prvý pokus vypadol aj v Ligovom pohári proti Grimsby Town.
