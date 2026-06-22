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ManUtd získal pozemok na nový štadión s kapacitou 100.000 miest
Kúpa pozemku trojuholníkového tvaru je významným krokom vpred v plánoch United na výstavbu najväčšej športovej arény vo Veľkej Británii.
Autor TASR
Manchester 22. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United si zabezpečil väčšinu pozemkov, ktoré bude potrebovať na výstavbu navrhovaného nového štadióna s kapacitou 100.000 miest.
Klub v pondelok oznámil, že získal pozemok s rozlohou 10 hektárov neďaleko svojho súčasného domovského štadióna Old Trafford. Kúpa pozemku trojuholníkového tvaru je významným krokom vpred v plánoch United na výstavbu najväčšej športovej arény vo Veľkej Británii. Znamená to, že „červení diabli“ sa už nemusia zaujímať o susedný pozemok, ktorý vlastní spoločnosť Freightliner. Umiestnenie neďalekého nákladného terminálu bolo dosiaľ komplikujúcim faktorom.
„Dnešná správa predstavuje významný míľnik v našej ďalšej fáze rozvoja. Možnosť stavať tak blízko Old Trafford nám umožňuje zachovať dedičstvo, tradície a rituály, ktoré sú pre našich fanúšikov také dôležité,“ uviedla podľa AFP Collette Rocheová, generálna riaditeľka klubu pre rozvoj nového štadióna.
ManUtd prvýkrát predstavil plány na výstavbu nového štadióna v hodnote dve miliardy libier (2,32 miliardy eur) v roku 2025. Účastník Premier League hrá na Old Trafford už 115 rokov, ale štadión s kapacitou 74.000 miest v uplynulých rokoch chátral.
Klub v pondelok oznámil, že získal pozemok s rozlohou 10 hektárov neďaleko svojho súčasného domovského štadióna Old Trafford. Kúpa pozemku trojuholníkového tvaru je významným krokom vpred v plánoch United na výstavbu najväčšej športovej arény vo Veľkej Británii. Znamená to, že „červení diabli“ sa už nemusia zaujímať o susedný pozemok, ktorý vlastní spoločnosť Freightliner. Umiestnenie neďalekého nákladného terminálu bolo dosiaľ komplikujúcim faktorom.
„Dnešná správa predstavuje významný míľnik v našej ďalšej fáze rozvoja. Možnosť stavať tak blízko Old Trafford nám umožňuje zachovať dedičstvo, tradície a rituály, ktoré sú pre našich fanúšikov také dôležité,“ uviedla podľa AFP Collette Rocheová, generálna riaditeľka klubu pre rozvoj nového štadióna.
ManUtd prvýkrát predstavil plány na výstavbu nového štadióna v hodnote dve miliardy libier (2,32 miliardy eur) v roku 2025. Účastník Premier League hrá na Old Trafford už 115 rokov, ale štadión s kapacitou 74.000 miest v uplynulých rokoch chátral.