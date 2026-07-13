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Manzambi údajne odmietol Newcastle, prednosť dostala Aston Villa
Manzambi uprednostnil ponuku z Villa Parku a podľa Sky Sports bola hlavná príčina účasť v Lige majstrov.
Autor TASR
Londýn 13. júla (TASR) - Švajčiarsky futbalista Johan Manzambi sa údajne dohodol na zmluve s anglickou Aston Villou. Klub z Birminghamu získa 20-ročného útočníka z Freiburgu za 49 miliónov libier, pričom rovnakú ponuku poslal účastníkovi Bundesligy aj ďalší tím Premier League Newcastle United.
Manzambi uprednostnil ponuku z Villa Parku a podľa Sky Sports bola hlavná príčina účasť v Lige majstrov. Aston Villa sa do najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže prebojovala vďaka 4. miestu v Premier League. Mužstvo vedené Unaiom Emerym zakončilo vydarený ročník triumfom v Európskej lige.
Manzambi sa ukázal vo vynikajúcom svetle na MS 2026. V drese „helvétov“ strelil na turnaji v USA, Kanade a Mexiku dovedna tri góly a pridal dve asistencie. Najlepším strelcom Švajčiarska sa stal aj napriek tomu, že pre zranenie kolena vynechal osemfinále proti Kolumbii aj štvrťfinále s Argentínou, v ktorom Švajčiari vypadli po jedenástkovom rozstrele.
Manzambi uprednostnil ponuku z Villa Parku a podľa Sky Sports bola hlavná príčina účasť v Lige majstrov. Aston Villa sa do najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže prebojovala vďaka 4. miestu v Premier League. Mužstvo vedené Unaiom Emerym zakončilo vydarený ročník triumfom v Európskej lige.
Manzambi sa ukázal vo vynikajúcom svetle na MS 2026. V drese „helvétov“ strelil na turnaji v USA, Kanade a Mexiku dovedna tri góly a pridal dve asistencie. Najlepším strelcom Švajčiarska sa stal aj napriek tomu, že pre zranenie kolena vynechal osemfinále proti Kolumbii aj štvrťfinále s Argentínou, v ktorom Švajčiari vypadli po jedenástkovom rozstrele.