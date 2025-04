Mapu Tipos SBL môžu rozšíriť Košice, Čekovský: Neskutočné emócie

Bratislava 13. apríla (TASR) - Novinkou v aktuálnom ročníku Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) bola baráž o účasť v nasledujúcej sezóne, ktorú zohrali posledný tím po základnej časti a víťaz druhej najvyššej súťaže. V dvojzápase dokázali hráči Košice Wolves dvakrát uspieť nad NEXTGEN Slovakia (75:69 a 65:59) a po siedmich rokoch tak môžu vrátiť do mesta najvyššiu súťaž.



Z pohľadu nezaujatého diváka to nebol úplne oku lahodiaci basketbal, najmä pri pohľade na konečné skóre, ale podobný scenár sa dal očakávať, keďže pre oba tímy mal tento duel nálepku najdôležitejšieho súboja sezóny. „Ukázalo sa to na prvých dvoch štvrtinách, že skóre bolo nízke. Obe strany mali zviazané ruky, nevedeli sme ako keby prísť do tempa hry. Bolo to neskutočne náročné v týchto podmienkach, teplo, vydýchaný vzduch, problémy s faulami, ale pobili sme sa lepšie. Má to pre nás úspešný koniec, ani sa to nedá celé opísať,“ prezradil pre TASR hrajúci tréner Košíc Michal Čekovský.



Wolves najlepšie načasovali formu, ukázalo sa to už na domácom Final Four, kde dokázali ukončiť tohtosezónnu neporaziteľnosť Žiliny a zároveň rozplynúť ich sen o ich prípadnej účasti v Tipos SBL. Potom prišla baráž, kde ani v jednom prípade nenašli na nich úspešný recept hráči NEXTGEN-u Slovakia. „Veľmi sme chceli, zomkli sme sa ako tím. Sezóna bola náročná, dvaja-traja hráči pendlovali medzi najvyššou súťažou, takže niekedy sa nás stretlo na tréningu päť, šesť alebo osem. V poslednom mesiaci sme sa zomkli, pekne spolupracovali, povzbudzovali sa, a tu je výsledok. Myslím si, že najvyšší basketbal v Košiciach chýba. Pravidelne to ukazovali naše zápasy, keď sme tam mali 300-400 divákov. To, že na baráž prišla tisícka, je ukážkou toho, čo vieme v Košiciach vytvoriť,“ vyhlásil hráč Košíc Lukáš Vilkovský.



Asi málokto čakal, že baráž pritiahne takú divácku a mediálnu pozornosť, ako tomu bolo v stredu v Košiciach a v sobotu v Bratislave. „Určite som čakal, že to nebude jednoduché. Bojoval proti sebe východ a západ, boli to obrovské emócie. Ja som si zápas užil a asi všetci sa z takýchto stretnutí učíme, respektíve si ich vieme najviac užiť. Pre mňa to bola ´pecka´, super atmosféra. Chlapci z NEXTGEN-u mi na zápase v Košiciach povedali, že do Bratislavy asi toľko ľudí nepríde, ale videli sme vypredané haly a sme radi, že sme mohli priniesť takýto zážitok fanúšikom. Vidíme, že slovenský basketbal ide dopredu. Myslím si, že aj tieto dva zápasy ukázali, že aj prvá liga má svoju kvalitu,“ vravel k atmosfére a dvojzápasu Vilkovský.



Najviditeľnejšou tvárou Košice Wolves je Michal Čekovský. Bývalý reprezentant Slovenska sa chopil iniciatívy a postavil v tradičnom basketbalovom meste mužskú zložku na nohy. „Ja som začínal chodiť na basketbal v Košiciach, keď som mal 10 rokov. Pozeral som sa na tím a motivovalo ma to, aby som išiel basketbalovou cestou. Teraz prišla možnosť trochu vzkriesiť basketbal v Košiciach a naplniť halu, to bola prvá vízia. Sú to neskutočné emócie a veľa to pre mňa znamená. Nechceli sme zatiaľ robiť nejaké kroky, pretože sme vedeli, že nás bude čakať veľký boj. Chceli sme mať všetko stopercentné. Teraz trochu oslávime, oddýchneme si a začína nová, ťažká robota,“ prezradil Čekovský.