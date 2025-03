Maradona bol v agónii, tvrdí šéf inštitútu forenzných expertíz

Buenos Aires 28. marca (TASR) - Legendárny argentínsky futbalista Diego Maradona bol niekoľko hodín pred smrťou v agónii. Tvrdí to šéf inštitútu forenzných medicínskych expertíz Carlos Cassinelli. Maradona zomrel v novembri 2020 na zlyhanie srdca, niekoľko dní predtým podstúpil operáciu mozgu.



„Maradonovo srdce bolo celé pokryté tukom a krvnými zrazeninami, čo svedčí o tom, že bol pred smrťou v agónii V životne dôležitých orgánoch sa mu nazhromaždila voda, to vám povie každý špecialista,“ citovala agentúra AP slová Cassinelliho, ktorý sa zúčastnil na Maradonovej pitve.



Sedem zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starali o Maradonu v jeho posledných dňoch, je obvinených z nedbanlivosti vedúcej k jeho smrti. Maradona počas svojej kariéry a života bojoval so závislosťou na kokaíne a alkohole. Medzi obžalovanými sú neurochirurg, psychiatrička, psychológ, zdravotný koordinátor, koordinátor ošetrovateľov, lekár a nočný ošetrovateľ.