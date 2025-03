Maradonovi lekári pred súdom, sú obvinení z nedbanlivosti

Buenos Aires 11. marca (TASR) - Sedem zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starali o argentínsku futbalovú legendu Diega Maradonu v jeho posledných dňoch, sa v utorok postaví pred súd. Sú obvinení z nedbanlivosti vedúcej k jeho smrti.



Maradona zomrel 25. novembra 2020 vo veku 60 rokov počas rekonvalescencie po operácii mozgu na odstránenie krvnej zrazeniny. Počas svojej kariéry a života bojoval so závislosťou od kokaínu a alkoholu. Medzi obžalovanými sú neurochirurg, psychiatrička, psychológ, zdravotný koordinátor, koordinátor ošetrovateľov, lekár a nočný ošetrovateľ. Denná ošetrovateľka, ktorá Maradonu našla mŕtveho, požiadala o samostatný proces s porotou.



Podľa prokuratúry bola Maradonova domáca liečba "bezohľadná" a "nedostatočná". Vyšetrovanie dospelo k záveru, že futbalista bol ponechaný napospas svojmu osudu počas "dlhého, bolestivého obdobia pred smrťou.



Každému z obžalovaných hrozí trest odňatia slobody v rozmedzí od osem do 25 rokov za "zabitie s možným úmyslom". Prokuratúra tvrdí, že obvinení vedome zvolili postup, ktorý mohol viesť k úmrtiu majstra sveta z roku 1986. Súd predvolá vyše 100 svedkov vrátane členov Maradonovej rodiny a lekárov, ktorí sa o neho v minulosti starali. Pojednávania by mali prebiehať až do júla. Informácie priniesla agentúra AFP.