Maradonovi vzdali poctu v Premier League aj pred zápasom ragby

Buenos Aires 28. novembra (TASR) - Poctu zosnulej legende argentínskeho futbalu Diegovi Maradonovi vzdali v sobotu hráči na viacerých štadiónoch po celom svete. Netýkalo sa to iba futbalistov, Maradonu si uctili napríklad aj pred medzištátnym duelom v ragby Nový Zéland - Argentína.



Pred zápasom Premier League medzi Manchestrom City a Burnley (5:0) ukázali na veľkoplošnej obrazovke pamätný gól Argentínčana proti Angličanom po veľkom sóle zo štvrťfinále MS 1986 v Mexiku. Hráči zábery sprevádzali potleskom. "Tento týždeň sme stratili veľkolepého futbalistu. Priniesol šťastie mnohým, niekto taký sa rodí raz za generáciu. Futbal nikdy nezabudne na Diega," povedal podľa AP tréner Manchestru City Pep Guardiola.



Novozélandskí ragbisti pred zápasom proti Argentíne v rámci Turnaja troch krajín priniesli na ihrisko čierny dres ich reprezentácie s menom Maradonu a jeho tradičným číslom 10. Pred obvyklým rituálom haka ho pred zoradených Argentínčanov položili do stredu ihriska. "Bolo to gesto, symbolicky sme si uctili argentínsku legendu. Hráča, ktorý vo svojom čase ovládal trávniky po celom svete," vyhlásil kapitán tímu Nového Zélandu Sam Cane.



Diego Maradona zomrel v stredu vo veku 60 rokov. Podľa argentínskych médií bolo príčinou úmrtia zlyhanie srdca, presné okolnosti určí až pitva.