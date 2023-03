Maratón mieru: Jubilejný 100. ročník hlási vypredané, pobeží aj Tóth

Košice 31. marca (TASR) - Už pol roka pred štartom Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach (1. októbra) sa organizátori rozhodli zastaviť proces registrácie záujemcov. Dôvodom sú naplnené kapacity, ktoré sa organizátori rozhodli navýšiť na rekordných 16-tisíc bežcov. Veľký záujem verejnosti súvisí najmä s jubileom, keďže v prvú októbrovú sobotu sa uskutoční už 100. ročník MMM.



"Vnímame obrovský záujem verejnosti. Rozdelenie maratónu na dva dni sa ukazuje ako prospešné, takže 12,5-tisíc bežcov pobeží v nedeľu a 3500 v sobotu v programe US Steel family run. Ubytovacie kapacity hovoria, že už nie sú voľné miesta v Košiciach, ale my veríme, že sa ešte nájde aká-taká strecha nad hlavou a pomôžeme záujemcom. Obsadzovať asi budeme aj ubytovacie kapacity v Prešove, Tatrách či Miškovci," uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar.



Stý ročník priláka do Košíc viacero osobností športového a verejného života. Olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi Matej Tóth sa v minulosti viackrát zúčastnil na MMM, avšak vždy v rôznych úlohách. Tentoraz ho diváci uvidia v hlavnej disciplíne spoločne s ďalšími vyše 5300 maratóncami. "Ešte počas aktívnej kariéry som dal sľub, že keď bude vhodná príležitosť, tak rád pobežím maratón v Košiciach. Jubilejný 100. ročník je v tomto smere vynikajúca motivácia. Aj teraz po športovej kariére mám veľa práce v banskobystrickej Dukle, no viem, že 100. ročník MMM motivoval veľa iných bežcov k ich prvej účasti na maratóne a tak sa k nim zaradím aj ja. Teraz sa už len musím poctivo pripraviť, aby sme sa 1. októbra stretli v Košiciach a vychutnali si skvelú atmosféru," uviedol Tóth.



Jubilejný ročník košického maratónu je podľa riaditeľa podujatia vhodná príležitosť pripomenúť si hodnoty, ktoré táto udalosť prináša mestu, športu i samotnej spoločnosti. Okrem hlavnej disciplíny, do ktorej sa k 30. marcu prihlásilo 5374 bežcov, sa tradične uskutoční aj polmaratón (4856 prihlásených), štafeta 4 x 1/4 (1968), minimaratón (1906) a na trať sa dostanú aj handbikeri, vozíčkari (12) a inline korčuliari (283). Do konca marca sa prihlásilo 14.399 záujemcov a voľné miesta sú už iba v minimaratóne, ktorý je určený pre rodiny s deťmi. Uskutoční sa už v sobotu 30. septembra.



V nedávnych rokoch sa počet účastníkov pohyboval okolo čísla 12-tisíc a napokon sa splnili predpoklady organizátorov, ktorí očakávali v jubilejnom ročníku zvýšený záujem. V roku 2023 bude počet bežcov dokonca vyšší než na maratóne v Prahe. "Na jednej strane sa to dalo čakať, no aj tak sme príjemne prekvapení. Rovnako príjemným prekvapením je záujem zo zahraničia, predovšetkým z Poľska a Česka. Z oboch týchto krajín očakávame okolo päťsto bežcov. Dokonca nás kontaktoval aj Vatikán s otázkou, či by sa ešte našli dve miesta pre bežcov Švajčiarskej gardy. Prisľúbili sme im pomoc," prezradil Koniar. Popri tisíckach amatérskych bežcov sa opäť očakáva niekoľko elitných vytrvalcov, ktorí sa popasujú o víťazstvo. Ich počet by mal byť podobný ako v nedávnych rokoch. "Elitní bežci sú otázka našich možností. V apríli sa stretneme s našimi priateľmi v Rotterdame a rozbehneme rokovania. Chceme zlepšiť podmienky a navýšiť rozpočet tejto kapitoly. Elitných bežcov asi nebude viac, no mohli by byť kvalitnejší," prezradil riaditeľ MMM.



Organizátori pripravujú k jubilejnému ročníku viacero sprievodných podujatí, o ktorých budú postupne informovať. "Na sobotu 30. septembra chystáme jeden veľký otvárací ceremoniál. Počas neho zapálime olympijský oheň, ale celý program bude širšie koncipovaný."



Organizátori pociťujú pol roka pred jubilejným ročníkom úskalia, ktoré súvisia s puncom výnimočnosti 100. maratónu, ale po rokoch skúseností s najstarším európskym maratónom už zvládajú potrebné postupy. "Logistická a technická stránka nás ešte len čaká. V súčasnosti nás najviac zamestnáva tá protokolárna časť a otázky sprievodných aktivít. Neskôr sa však už, obrazne povedané, prezlečieme do montérok a budeme chodiť po meste a hľadať riešenia ako zvládnuť očakávanú masu ľudí," povedal Koniar.



Košický maratón čakajú v najbližšom období dve jubileá. V roku 2023 sa uskutoční jeho 100. ročník a v roku 2024 uplynie 100 rokov od jeho premiéry. Dva významné míľniky bude sprevádzať viacero noviniek. K inštitúciám, ktoré poskytnú priestor na prezentáciu odkazu MMM, bude pravdepodobne patriť aj Európsky parlament. V jeho priestoroch v Štrasburgu by sa 11. alebo 12. septembra malo uskutočniť otvorenie výstavy venovanej míľnikom košického maratónu. Zároveň naďalej pokračuje mapovanie archívov a sústreďovanie artefaktov aj v Košiciach. Výsledkom tejto snahy by malo byť otvorenie Maratónskeho domu. Ešte predtým sa v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach uskutoční začiatkom septembra výstava venovaná MMM. "Chceme byť nápomocní pri kreovaní Pamätného maratónskeho domu a nápomocní budeme aj pri budovaní stálej expozície, v ktorej budú artefakty z našich depozitárov. Aj touto cestou chceme vyzvať pamätníkov, ktorí majú nejaké artefakty súvisiace s MMM, aby nám o sebe dali vedieť a posúdime, či sú vhodné pre našu expozíciu," povedal riaditeľ Východoslovenského múzea Dominik Béreš.



Za jeden z najzásadnejších počinov k jubilejnému ročníku považujú organizátori projekt spojený so vznikom a inštaláciou nového výtvarného diela s názvom Posol mieru. Na jeho dominantnom základe, ktorý predstavujú stupne víťazov, budú umiestnené tisícky maratónskych medailí. Nad nimi bude holubica ako symbol mieru. Symbolické bude aj umiestnenie diela v areáli košického Kulturparku, ktorý sa nachádza v priestoroch bývalých vojenských kasární.