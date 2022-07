Maratón ovládol Etiópčan Tola v rekorde šampionátu 2:05:36 h

muži - maratón:



1. Tamirat Tola (Et.) 2:05:36 h - rekord šampionátu,

2. Mosinet Geremew (Et.) 2:06:44,

3. Bashir Abdi (Belg.) 2:06:48,

4. Cameron Levins (Kan.) 2:07:09,

5. Geoffrey Kamworor (Keňa) 2:07:14,

6. Seifu Tura (Et.) 2:07:17,

7. Gabriel Gerard Geay (Tan.) 2:07:31,

8. Daniel Do Nascimento (Braz.) 2:07:35,

9. Šumi Dečasa (Bahrajn) 2:07:52,

10. Isaac Mpofu (Zimbab.) 2:07:56

Eugene 17. júla (TASR) - Víťazom maratónu na atletických MS v Eugene sa stal Etiópčan Tamirat Tola v novom rekorde šampionátu 2:05:36 h. Triumfoval suverénnym spôsobom, keď sa od súperov odpútal zhruba na 35 km. Na druhom mieste skončil s odstupom minúty a ôsmich sekúnd jeho krajan Mosinet Geremew. Bronz vybojoval pre Belgicko Bashir Abdi, ktorý zaostal o ďalšie štyri sekundy.Tola prekonal najlepší čas histórie MS výrazne, o viac ako minútu. Predchádzajúce maximum držal Keňan Abel Kirui, ktorý v Berlíne 2009 zabehol 2:06:54. Tridsaťročný bežec získal do zbierky druhú medailu z MS, pred piatimi rokmi v Londýne skončil druhý. Bronz má aj z OH v Riu de Janeiro. Geremew zopakoval svoje umiestnenie spred troch rokov z Dauhy, Abdi získal druhý bronz z vrcholných podujatí, po úspechu na minuloročnej olympiáde.