Maratón v Detroite sa pre pandémiu neuskutoční

Detroit 25. júla (TASR) - Po zrušení maratónov v Berlíne, Bostone, New Yorku či Chicagu sa pre pandémiu koronavírusu neuskutočnia ani tohtoročné preteky v Detroite. Tamojší maratón sa mal konať 18. októbra, no organizátori v piatok oznámili jeho zrušenie.



"V marci, keď sa náš svet zmenil, sme ešte dúfali, že všetci v októbri spoločne pobežíme. No s pribúdajúcim časom nám začalo byť čoraz viac jasné, že sa preteky nebudú môcť uskutočniť," uviedli organizátori 43. ročníka Detroitského maratónu vo svojom stanovisku, z ktorého citovala agentúra DPA.