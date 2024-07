Maratónec Frere dostal dvojročný zákaz činnosti

Paríž 9. júla (TASR) - Francúzsky maratónec Mehdi Frere dostal dvojročný dištanc pre porušenie antidopingových pravidiel. Frere musel počas vyšetrovania vynechať júnové ME a taktiež sa nemôže pre trest zúčastniť na OH v Paríži.



Dvadsaťsedemročný Francúz čelí obvineniam, že v priebehu jedného roka vynechal tri dopingové kontroly. "Disciplinárny tribunál Svetovej atletiky mu pozastavil činnosť na dva roky. V rámci zrýchleného konania sa budeme môcť obrátiť na Športový arbitrážny súd s cieľom získať arbitrážny rozsudok do 26. júla, teda začiatku olympijských hier," uviedol Frereho právny zástupca Laurent Fellous. Správu priniesla agentúra AFP.