Marc Gasol ukončil kariéru. Bol čas, aby som to urobil, povedal

Barcelona 31. januára (TASR) - Španielsky basketbalista Marc Gasol v stredu ukončil svoju kariéru po 20 profesionálnych sezónach, z toho 13 v NBA.



Trojnásobný účastník All-Star víkendu v roku 2019 získal majstrovský titul s Torontom Raptors. Je mladším bratom dvojnásobného víťaza NBA Paua Gasola, ktorý ukončil kariéru v októbri 2021.



"Je to chvíľa, keď musím urobiť krok bokom a podeliť sa o všetko, čo ma basketbal naučil a čo mi dal. Bol čas, aby som to urobil, ak by som pokračoval v hre, mohlo by to mať vážne následky," uviedol Marc Gasol podľa agentúry AFP.



Tridsaťdeväťročný center začal svoju kariéru v rodnej Barcelone v roku 2003 a hneď vo svojej premiérovej sezóne získal ligový titul. Marc odišiel do CB Girona a svoju kariéru posunul vpred triumfom na MS so Španielskom v roku 2006 a opäť v roku 2019, ako aj víťazstvom na ME v rokoch 2009 a 2011.



V roku 2008 podpísal zmluvu s Grizzlies ako súčasť výmeny, v rámci ktorej putoval brat Pau Gasol do Los Angeles Lakers. Marc strávil v USA 13 rokov, v sezóne 2020/21 hral aj za Lakers. Následne sa vrátil späť do Katalánska, v rokoch 2021 až 2023 hral za klub Basquet Girona, ktorý založili v roku 2014.