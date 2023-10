Marc Marquez po sezóne opustí Hondu

Paríž 4. októbra (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez po konci sezóny opustí tím Honda, s ktorým získal šesť majstrovských titulov v MotoGP.



"Honda Racing Corporation a Marc Marquez po vzájomnej dohode predčasne ukončia spoluprácu," napísal tím v stredu na sociálne siete.



Tridsaťročný Španiel, ktorého trápia zranenia od štartu sezóny 2020, má platnú zmluvu aj na nasledujúcu sezónu. "Obe strany sa dohodli, že bolo v ich najlepšom záujme, aby sa uberali inými cestami," uvádza sa v stanovisku.



Marquez prišiel do Hondy v roku 2012 po tom, čo získal titul v Moto2. V prvej sezóne v najvyššej kategórii sa stal v Austine najmladším víťazom VC a sezónu zakončil ako najmladší majster sveta. Ďalšie tituly získal v rokoch 2014, 2016, 2017, 2018 a 2019. Počas jedenástich sezóne v Honde nazbieral 59 víťazstiev, 101 pódiových umiestnení a 64 pole positions.



Marquez si však v úvodných pretekoch ročníka 2020 zlomil pravú ruku a do vlaňajšieho leta podstúpi už päť operácií. V posledných štyroch ročníkoch tak vynechal až 30 Veľkých cien a nevyhral od VC Emilia Romagna v roku 2021.



Španielske médiá informovali, že by v budúcej sezóne mohol nasledovať svojho brata Alexa a jazdiť za satelitný tím Ducati - Gresini. Informovala agentúra AFP.