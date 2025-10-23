< sekcia Šport
Marc Marquez predčasne ukončil sezónu
Marquez vybojoval v tejto sezóne svoj siedmy majstrovský titul a prvý od roku 2019. Zvíťazil v jedenástich Veľkých cenách.
Autor TASR
Madrid 23. októbra (TASR) - Španielsky motocyklový jazdec Marc Marquez sa už v prebiehajúcej sezóne MotoGP na okruhoch neobjaví. Už istý svetový šampión sa po operácii ramena nestihne zotaviť.
Tridsaťdvaročný jazdec Ducati utrpel zlomeninu a poškodenie väzov počas Veľkej ceny Indonézie v nedeľu 5. októbra, keď sa v úvodnom kole pretekov zrazil s Marcom Bezzecchim. „Marc bude mať štyri týždne ruku kompletne nehybnú a až potom sa začne proces rehabilitácie. Je nemožné očakávať jeho návrat do súťažného diania ešte tento rok,“ zverejnil podľa AFP tím Ducati.
Marquez vybojoval v tejto sezóne svoj siedmy majstrovský titul a prvý od roku 2019. Zvíťazil v jedenástich Veľkých cenách.
Tridsaťdvaročný jazdec Ducati utrpel zlomeninu a poškodenie väzov počas Veľkej ceny Indonézie v nedeľu 5. októbra, keď sa v úvodnom kole pretekov zrazil s Marcom Bezzecchim. „Marc bude mať štyri týždne ruku kompletne nehybnú a až potom sa začne proces rehabilitácie. Je nemožné očakávať jeho návrat do súťažného diania ešte tento rok,“ zverejnil podľa AFP tím Ducati.
Marquez vybojoval v tejto sezóne svoj siedmy majstrovský titul a prvý od roku 2019. Zvíťazil v jedenástich Veľkých cenách.