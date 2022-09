Marc Marquez sa vráti na nedeľňajšej Veľkej cene Aragónska

Alcaniz 13. septembra (TASR) - Španiel Marc Marquez sa vráti do seriálu MS cestných motocyklov na nedeľňajšej Veľkej cene Aragónska. Šesťnásobný majster sveta v kráľovskej triede MotoGP ukončí absenciu, ktorá trvala od operácie pravej ruky tri a pol mesiaca.



Dvadsaťdeväťročný jazdec tímu Honda podstúpil v júni v USA už štvrtý chirurgický zákrok toho istého zranenia. Zlomeninu utrpel ešte v júli 2020, vlani v apríli sa zapojil do súťažného diania a zvíťazil na troch podujatiach, no ruka mu stále spôsobovala problémy. V Aragónsku sa mu mimoriadne darí, triumfoval tam päťkrát v MotoGP (2013, 2016, 2017, 2018, 2019) a raz v Moto2 (2011).



"Po vydarených dvojdňových testoch v Misane a intenzívnom domácom tréningu sme stanovili dátum návratu. Po 110 dňoch od predchádzajúcich pretekov, ktoré absolvoval 29. mája na VC Talianska, sa Marc Marquez vráti na VC Aragónska. Štvrtá operácia dopadla úspešne a osemnásobný svetový šampión (po titule získal aj v kategóriách do 125 cm3 a Moto2, pozn.) striktne dodržiaval pokyny lekárov, aby sa stopercentne zotavil. Absolvoval mnoho vyšetrení, konzultácií a testov a teraz má pred sebou ďalší krok v rehabilitácii - návrat do súťažného diania," citovala stanovisko Hondy agentúra AFP.