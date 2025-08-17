< sekcia Šport
Marc Marquez slávil na VC Rakúska šieste víťazstvo za sebou
Držiteľa pole position Taliana Marca Bezzecchiho predbehol v 20. kole a vytvoril si náskok a finišoval o 1,1 sekundy pred krajanom Aldeguerom.
Autor TASR
Spielberg 17. augusta (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez triumfoval v nedeľu na Veľkej cene Rakúska v kráľovskej triede MotoGP. Jazdec stajne Ducati slávil deviate víťazstvo z 13 tohtoročných pretekov, z toho šieste v sérii. Svoj náskok na čele šampionátu zvýšil pred svojim bratom Alexom už na 120 bodov.
Marc Marquez štartoval zo štvrtého miesta. Držiteľa pole position Taliana Marca Bezzecchiho predbehol v 20. kole a vytvoril si náskok a finišoval o 1,1 sekundy pred krajanom Ferminom Aldeguerom. Dvadsaťročný pretekár dosiahol druhým miestom najlepšie umiestnenie vo svojej kariére. Pódium doplnil Bezzecchi s mankom tri a pol sekundy. Šesťnásobný majster sveta Marc Marquez zaznamenal svoje premiérové víťazstvo na okruhu v Spielbergu v kariére.
Marc Marquez štartoval zo štvrtého miesta. Držiteľa pole position Taliana Marca Bezzecchiho predbehol v 20. kole a vytvoril si náskok a finišoval o 1,1 sekundy pred krajanom Ferminom Aldeguerom. Dvadsaťročný pretekár dosiahol druhým miestom najlepšie umiestnenie vo svojej kariére. Pódium doplnil Bezzecchi s mankom tri a pol sekundy. Šesťnásobný majster sveta Marc Marquez zaznamenal svoje premiérové víťazstvo na okruhu v Spielbergu v kariére.
VC Rakúska - MogoGP:
1. Marc Marquez (Šp./Ducati) 42:11,0 min., 2. Fermin Aldeguer (Šp./Ducati) +1,118 s, 3. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) +3,426, 4. Pedro Acosta (Šp./KTM) +6,864, 5. Enea Bastianini (Tal./KTM Tech3) +8,731, 6. Joan Mir (Šp./Honda) +10,132
priebežné poradie MS (po 13 z 22 pretekov): 1. M. Marquez 418 b., 2. Alex Marquez (Šp./Ducati) 276, 3. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) 221, 4. Bezzecchi 178, 5. Franco Morbidelli, 144, 6. Fabio Giannantonio (obaja Tal./Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144
1. Marc Marquez (Šp./Ducati) 42:11,0 min., 2. Fermin Aldeguer (Šp./Ducati) +1,118 s, 3. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) +3,426, 4. Pedro Acosta (Šp./KTM) +6,864, 5. Enea Bastianini (Tal./KTM Tech3) +8,731, 6. Joan Mir (Šp./Honda) +10,132
priebežné poradie MS (po 13 z 22 pretekov): 1. M. Marquez 418 b., 2. Alex Marquez (Šp./Ducati) 276, 3. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) 221, 4. Bezzecchi 178, 5. Franco Morbidelli, 144, 6. Fabio Giannantonio (obaja Tal./Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 144