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Marc Marquez triumfoval na VC Česka, na čele zostal Bezzecchi
Jazdec Ducati vyhral pred Japoncom Ajom Ogurom na Aprilii, tretí skončil jeho tímový kolega Talian Francesco Bagnaia.
Autor TASR
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Brno 21. júna (TASR) - Španielsky motocyklista Marc Marquez triumfoval na Veľkej cene Česka seriálu MS cestných motocyklov triedy MotoGP v Brne. Sedemnásobný majster sveta zaznamenal druhé víťazstvo za sebou po úspechu na predchádzajúcom podujatí v Maďarsku.
Jazdec Ducati vyhral pred Japoncom Ajom Ogurom na Aprilii, tretí skončil jeho tímový kolega Talian Francesco Bagnaia. Marquez sa na čelo dostal päť kôl pred koncom, keď predstihol Bagnaiu, a následne si vypracoval rozhodujúci náskok.
Líder priebežného poradia MS Talian Marco Bezzecchi na štarte chýbal. Organizátori ho vylúčili z nedeľňajších pretekov po incidente zo sobotňajšieho šprintu, keď po páde udrel traťového komisára. Napriek tomu zostal na čele šampionátu so ziskom 180 bodov pred Španielom Jorgem Martinom (172) a Talianom Fabiom Di Giannantoniom (157).
Jazdec Ducati vyhral pred Japoncom Ajom Ogurom na Aprilii, tretí skončil jeho tímový kolega Talian Francesco Bagnaia. Marquez sa na čelo dostal päť kôl pred koncom, keď predstihol Bagnaiu, a následne si vypracoval rozhodujúci náskok.
Líder priebežného poradia MS Talian Marco Bezzecchi na štarte chýbal. Organizátori ho vylúčili z nedeľňajších pretekov po incidente zo sobotňajšieho šprintu, keď po páde udrel traťového komisára. Napriek tomu zostal na čele šampionátu so ziskom 180 bodov pred Španielom Jorgem Martinom (172) a Talianom Fabiom Di Giannantoniom (157).
MotoGP – Veľká cena Česka v Brne (21 kôl, 113,463 km): 1. Marc Marquez (Šp./Ducati Lenovo) 39:51,290 min, 2. Aj Ogura (Jap./Trackhouse Racing) +0,421, 3. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati Lenovo) +2,255, 4. Fabio Di Giannantonio (Tal./VR46 Ducati) +2,424, 5. Joan Mir (Šp./Honda HRC) +12,810, 6. Fermin Aldeguer (Šp./Gresini Racing) +14,874
Poradie MS po 9 z 22 podujatí: 1. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 180 b., 2. Jorge Martin (Šp./Aprilia) 172, 3. Fabio Di Giannantonio (Tal./VR46 Ducati) 157, 4. M. Marquez 140, 5. Ogura 134
Poradie MS po 9 z 22 podujatí: 1. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 180 b., 2. Jorge Martin (Šp./Aprilia) 172, 3. Fabio Di Giannantonio (Tal./VR46 Ducati) 157, 4. M. Marquez 140, 5. Ogura 134