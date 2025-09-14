Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Marc Marquez triumfoval na VC San Marína a je bližšie k titulu

Španielsky jazdec Marc Marquez z tímu Ducati Lenovo Team oslavuje svoje víťazstvo po pretekoch MotoGP na Veľkej cene San Marina a Rimini Riviera na okruhu Misano v Misano Adriatico v Taliansku v nedeľu 14. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Španiel zároveň vytvoril nový rekord v počte bodov, na svojom konte ich má na čele celkového poradia už 512.

Autor TASR
Misano 14. septembra (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene San Marína v kráľovskej triede MotoGP. Po minulotýždňovom triumfe svojho mladšieho brata Alexa sa jazdec Ducati opäť priblížil k siedmemu titulu majstra sveta, čím by vyrovnal Valentina Rossiho. Pódium doplnil domáci Talian Marco Bezzechi (+0,568 s) a Marquezov brat Alex (+7,734).

Tridsaťdvaročný Španiel zároveň vytvoril nový rekord v počte bodov, na svojom konte ich má na čele celkového poradia už 512. Jeho brat Alex je na druhom mieste a stráca 182 bodov, Marc si tak bude môcť zabezpečiť titul už na budúci víkend počas VC Japonska.



VC San Marína - MotoGP:

1. Marc Marquez (Šp./Ducati) 41:20,89 min, 2. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) +0,568 s, 3. Alex Marquez (Šp./Ducati) +7,734 s, 4. Franco Morbidelli (Tal./Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +10,379, 5. Fabio Giannantonio (Tal./Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +11,330, 6. Fermin Aldeguer (Šp./Ducati) +16,069



priebežné poradie MS (po 16 z 22 pretekov):

1. M. Marquez (Šp./Ducati) 512, 2. Alex Marquez (Šp./Ducati) 330, 3. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) 237, 4. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 229, 5. Pedro Acosta (Šp./Red Bull KTM) 188, 6. Franco Morbidelli (Tal./VR46) 180
